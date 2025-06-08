曖昧製造機三大星座！TOP 1享受感情朦朧美　擅長拿捏浪漫氛圍

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

曖昧是一種介於友情與愛情之間的微妙氛圍，能讓人既期待又困惑，在12星座中，有些星座因為擅長掌握人際距離、語氣暗示或情感拿捏，被稱為「曖昧高手」，以下就分享三大最容易製造曖昧氛圍的星座，看看你或身邊的人上榜了嗎？

TOP 3：雙子座



雙子座擅長用言語打開他人的心房，幽默機智又反應靈敏，讓人忍不住想靠近，他們樂於與人交流，無意間就會說出撩人的話，加上喜歡新鮮感，常常同時與多個人保持親近互動，這種「說得多卻不表態」的個性，讓人分不清是好朋友還是有進一步的機會，曖昧氛圍點滿。

TOP 2：天秤座



天秤座天生魅力十足，舉止得體、談吐優雅，懂得察言觀色，也擅長在互動中給人好感，他們重視人際和諧，不輕易拒絕別人，往往在不知不覺中釋出好感，卻又維持著不明說的距離，讓人「感覺被喜歡卻又不確定」的特質，極容易引發曖昧情愫。

TOP 1：雙魚座



雙魚座堪稱曖昧界的王者，他們情感豐富、心思細膩，天生就懂得如何營造浪漫氛圍，對於他人的示好經常不明說拒絕，也喜歡在情感中保持一點朦朧美，他們享受那種被喜歡與喜歡人的感覺，即使沒有真心想發展，也會下意識地回應別人的曖昧，讓對方越陷越深，是不折不扣的「曖昧高手」。