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小白鞋養護5方法：橡皮擦、白醋都派上用場

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記者李薇／台北報導　圖／AI

夏天是小白鞋的季節，不論是洋裝還是牛仔褲，搭上一雙乾淨的白鞋立刻清爽有型，然而，小白鞋也最容易被灰塵、汗水、食物或水漬沾染，讓原本時髦的穿搭黯然失色，以下整理5個實用的清潔技巧，讓小白鞋每天都像新的一樣，無懼夏日的髒亂挑戰。

小白鞋。（圖／AI）

Tips 1：牙膏局部去汙

拿出不含顆粒的白色牙膏，搭配舊牙刷，在髒污處輕輕刷洗，再以濕布擦拭乾淨，不只能去除表面污漬，還能改善泛黃問題，是急救小妙招。

Tips 2：小蘇打＋白醋深層清潔

將小蘇打粉與白醋以1：1比例混合，加水調成糊狀後塗抹於鞋面，用刷子輕刷後靜置15分鐘再沖洗，有效對抗頑固污漬與異味，特別適合布面白鞋。

Tips 3：科技海綿擦亮細節

對付細縫、鞋底邊緣的黑漬，可以用科技海綿（清潔擦）微濕後輕擦，特別適合清理橡膠材質部分，快速恢復潔白亮麗。

Tips 4：橡皮擦去漬

有些小白鞋材質會搭配部分麂皮、合成皮或布面材質，面對少量的污漬，可以用橡皮擦輕輕擦拭，最好是沿著順毛方向摩擦，能即時帶走髒污。

Tips 5：防水噴霧預防髒污

清潔完白鞋後，別忘了噴上防水防塵噴霧，形成保護膜，這樣一來不僅可以防水，還能讓髒污較不易附著，下次清理更輕鬆。

關鍵字：

小白鞋, 清潔, 去污, 穿搭

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