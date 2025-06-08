夏天必備保濕噴霧5大用法　控油、定妝都能搞定

記者李薇／台北報導 圖／pexels

炎熱的夏天到來，不但容易流汗，臉上的油脂分泌也開始跟著旺盛起來，這時，臉部水分的補充更顯得非常重要，擁有充分的保濕才能夠達到油水平衡，達到控油的功效，建議可以隨身攜帶保濕噴霧，經常為肌膚補充水分，隨時保持亮麗年輕的水嫩肌膚。

【保濕噴霧使用Tips】

1.妝前保濕：在上妝前使用，就像是化妝水的功效，幫助肌膚打底保濕。

2.妝後定妝：在整臉的妝容完成之後，可以噴上保濕噴霧幫助定妝；韓國人氣彩妝師Pony之前也曾經分享，之前遇到天氣很熱的狀況，才剛完妝就開始融化，這時先全臉噴上保濕噴霧、用粉撲拍打，讓噴霧與底妝混合在一起，再使用氣墊粉霜上妝，照樣可以有美美的妝感。

3.基礎保養：洗完臉之後，全臉噴灑保濕噴霧，幫助肌膚保濕，並且幫助後續精華液、乳液吸收，也可以搭配化妝棉或是面膜紙來濕敷使用。

4.曬後舒緩：夏天太陽強烈，最常遇到肌膚曬得紅通通，這時就可以使用保濕噴霧幫助肌膚迅速降溫，同時達到舒緩效果。

5.隨時補水：夏日許多人會選擇待在冷氣房吹涼，上班族在公司也經常是空調吹一整天，肌膚容易跟著變得乾燥，建議就可以隨時補充保濕噴霧，提升肌膚保水度。