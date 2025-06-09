泰勒絲現身紐約街頭「百萬耳環」搭Gucci竹節包！踩厚底鞋巨星架勢十足

記者鮑璿安／綜合報導

美國小天后泰勒絲Taylor Swift歷經多年的專輯版權之爭終於告一段落，而她最近被捕捉到現身紐約街頭，穿著一身 Gucci 黑色水晶刺繡套裝並搭配著銀色皮革厚底涼鞋，全身造型矚目藏不住喜悅心情，而天后的百萬行頭也引發熱議。





▲Taylor Swift當日選穿Gucci黑色水晶刺繡無袖上衣與短裙套裝。（圖／品牌提供）

Taylor Swift當日選穿Gucci黑色水晶刺繡無袖上衣與短裙套裝，在微閃材質的點綴下於陽光下閃耀迷人光芒，輕鬆平衡優雅與都會感。腳上她選擇一雙銀色皮革厚底涼鞋，不僅拉長腿部線條，也呼應整體造型中的光澤元素，使視覺層次更加豐富。耳環更是難掩巨星架勢，來自De Beers的Arpeggia白金單行耳環，價值約台幣破百萬。





▲De Beers Arpeggia白金單行耳環；Gucci Bamboo 1947小號黑色手提包。（圖／品牌提供）



她手中的Gucci Bamboo 1947小號黑色手提包也十分耀眼，這款包以亮面黑色皮革製成，搭配品牌經典的竹節造型手柄，細節處盡顯奢華手工藝的傳承與創意。Gucci Bamboo 1947這款包自誕生以來便是品牌代表性的經典符碼，手工竹節提把的設計為其一大亮點，完全是派對時刻和日常私服的首選包款之一。

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▲（依序）孔孝真、李時安詮釋Delvaux Brillant系列。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

Delvaux Brillant系列以俐落建築感的結構線條、品牌符碼金屬D形扣飾，以及標誌性側邊風琴摺設計，成為名人們私服與紅毯造型的高出鏡率包袋之一。韓星孔孝真於公開場合中，以一襲極簡俐落的黑色無袖洋裝亮相，手提Brillant Mini粉色手袋，為她的全黑造型注入一抹柔和光采，展現出她一貫不失優雅的個人風格。