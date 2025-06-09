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Converse X Isabel Marant波希米亞印花鞋！鬼塚虎歐洲首間Red概念店曝光

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記者鮑璿安／綜合報導

今夏球鞋履話題不斷， ISABEL MARANT再度攜手CONVERSE 推出第二次聯名系列，以浪漫波希米亞筆觸再詮經典Chuck。Onitsuka Tiger於倫敦柯芬園開設歐洲首間Red概念店，並獨家推出「日本製MEXICO 66限定鞋」，各具個性，展開時尚的全新版圖。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲ISABEL MARANT與CONVERSE再度攜手推出第二波聯名系列 。（圖／品牌提供）

ISABEL MARANT與CONVERSE再度攜手推出第二波聯名系列，結合雙方風格理念，選用經典Chuck 70鞋型為藍本，將品牌標誌性絲巾圖騰巧妙注入鞋面、鞋墊與半透明大底。本次系列包含黑色高筒與粉色低筒款式，以中性棕與大膽紅色演繹不羈浪漫，細節更印有ISABEL MARANT Logo，展現出恣意生活風格。廣告由Lila Moss領銜演繹，於巴黎街頭捕捉其自然率性姿態，完美呼應此系列的核心精神。鞋履將於 2025 年 6 月 10 日起，於微風信義與 SOGO 復興館之 ISABEL MARANT 專門店正式販售。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Onitsuka Tiger於倫敦柯芬園開設歐洲首間Red概念店， 推出「日本製MEXICO 66 柯芬園限定款」 。（圖／品牌提供）

與此同時，Onitsuka Tiger於倫敦柯芬園開設歐洲首間Red概念店，空間設計以櫻花紅為主色調，傳遞品牌樂觀明快的氣質。為紀念此里程碑，品牌推出「日本製MEXICO 66 柯芬園限定款」，以細緻工藝與經典虎爪紋理詮釋不退流行的日式運動美學，兼顧舒適與造型感。

關鍵字：

時尚, 聯名系列, Chuck, OnitsukaTiger, Converse

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