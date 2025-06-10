「沒有一個工作是不委屈的」　人生不一定要樂觀但要嚮往達觀

文／人物誌

「小時候的教育，教你充滿『希望』；長大之後的人生職場，似乎是要教人『失望』。」

知名專欄作家洪雪珍在《哪有工作不委屈，不工作你會更委屈》的自序中，以自己被退稿的經歷，提出了「應然」與「實然」之別。「應然」是如肯努力就會有好結果的良善面，而「實然」則為現實世界的殘酷面，就像認真工作也不一定會有光明前途。

當我們走出校園，步入職場的起初，「應然」讓人會懷抱著雄心壯志，心想一定可以在社會上一展拳腳；但結果卻是在一齣齣職場狗血劇中，被「實然」磨出了玻璃心，不只易碎，更受不了一點委屈。

▲不同顏色餘蠟製成的混色蠟燭，來形容人生中所受到的各種委屈。（圖／免費圖庫unsplash）

「沒有一個工作是不委屈的，把這些委屈收集起來，就像把餘蠟收集起來，做成的蠟燭雖然不是自己原來夢想的顏色，不夠純粹好看，可是點燃之後，散發出來的燭光卻是最迷人。」

《哪有工作不委屈，不工作你會更委屈》當時出版時，看著書名，覺得這應該是一本講「要工作才有錢，就算委屈也要為了錢忍下來」的那類論說，也因此與這本書失之交臂。直至前一陣子，在社群媒體的分享中，看到了「混色蠟燭」這篇故事，勾起了想一探此書的好奇心。

用不同顏色餘蠟製成的混色蠟燭，來形容人生中所受到的各種委屈，別有新意。透過作者從收到混色蠟燭時的不悅，到看見蠟燭點燃時的繽紛美而眼睛為之一亮，帶出的人生況味，讓我們明白了工作有時無法完全按著自己的期待顏色展現，甚至會莫名地混入一些討厭的顏色，最後變成模糊不清的顏色，而這就是職場的現實面。

沒有一個工作是不受委屈的，當我們經歷了某個委屈時，同時也有其他人同樣地經歷著。所以，我們應該要拋開受害著心態，用承擔、接納的心態去面對不在期待中的色彩，試著看見它的美。

▲職場上遇到不順心時我們可以怎樣「採取行動」。（圖／免費圖庫pexels）



「有本事的人不是自覺委屈，而是採取行動。」

職場上遇到不順心時，你是自憐自艾、覺得滿腹委屈無處訴，還是會採取行動，將這股怨化為不斷前行的動力呢？

書中談論工作、職場、離職等，透過它們的多個面向，以實例為引，帶出人生中的各式各樣委屈，並在每篇故事尾端分享面對這些委屈時，我們可以怎樣「採取行動」，甚至有時可以不必面對或處理委屈，把它收起來，時間就會自然淡化，最後連當時為何覺得委屈，也想不起來。

▲《哪有工作不委屈，不工作你會更委屈》一書。（圖／ichirochen）

《哪有工作不委屈，不工作你會更委屈》所談論的獨到見解，不僅適用於職場，也可用於生活的種種。最後分享書中的這段話：「在人生這條路上，與其懷抱『樂觀』，不如嚮往『達觀』。」願我們遇到人生低潮或挫敗時，都能勇往直行，在過程中學習，也試著找到快樂之處。

延伸閱讀

給社會新鮮人的 6 個建議：「機會是留給準備好的人」，做到這些事讓 30 歲後不後悔



離職不是一瞬間的決定！正視 5 個「喊停」離開的信號，擺脫無止盡的工作內耗



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。