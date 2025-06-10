真正的情緒價值不是膚淺奉承　而是互相滋養的正向依賴

文／鄭實 圖／幸福文化、達志示意圖

有人認為提供情緒價值就是曲意逢迎，但曲意逢迎只能為別人提供短暫的價值，長久下去會讓對方忽略你本身的價值。

曲意逢迎可以理解為「見人說人話，見鬼說鬼話」。在對方眼中，取悅成了你的主要功能，如果有一天你不再迎合，你就失去了存在的價值；你只要斗膽講了幾句不好聽的真話，雙方的感情就可能破裂。

想像一下，情緒價值就像你在給朋友送上一杯溫暖的茶，或者在他們難過時給一個大大的擁抱。這是真心實意地關心他們，讓他們感受到你的理解和支持。這樣的交流讓朋友之間感覺更親近，更信任彼此。時間一長，你們的關係就像那杯茶一樣，越品越有味，感情也越來越深。

而曲意逢迎呢，是你為了討好老闆或朋友，不停地說些他們愛聽的話，哪怕這些話並不是你真心想說的。這就像在演一場戲，你總是在扮演別人想看的角色，而不是展現真實的自己。雖然短期內，對方可能會因為你的話而感到高興，但他們可能並不會真正把你當回事，因為他們知道那些話並不真誠。

更重要的是，如果你一直曲意逢迎，有一天當你累了，或者不小心說了幾句真心話，對方可能就會覺得你很奇怪，甚至覺得你以前都是在騙他。這樣一來，你們的關係就可能破裂。

所以，曲意逢迎只能交換來一時的重視和好感，但高情緒價值則可以讓對方享受與你交往，時間越長，你們的感情就越穩固。隨著對方對你依賴程度的加深，只要對方離開你，他就會不習慣。

前文也曾提到，物質價值也叫作「顯性價值」，比較簡單的理解就是所有我們能夠看到的價值。情緒價值則是一個人的「隱性價值」。情緒價值和物質價值有兩處不同，最大的不同之處在於「顯性價值」是可以被替代的，而「隱性價值」是不可替代的。世界上有家世、地位和財富的人數不勝數，但如果能夠讓一個人產生獨特情感體驗的人只有你，換個人，味道就變了，那麼你的情緒價值就是不可替代的。

如果一個人的顯性價值是顏值，那他終將會被更美貌的人取代。

我們每個人都沒有辦法在顯性價值上做到極致，因為你有錢，永遠會有人比你更有錢；你漂亮，也永遠會有人比你更漂亮；而情緒價值或者說隱性價值，則隨著時間推移，會讓你對於他人的價值不斷疊加，最後變得不可替代。

彼此提供情緒價值，才能互相滋養

經常會有人問我，「什麼樣的感情會穩定和幸福？」其實，一段長久穩定和幸福的感情關係，雙方往往都能夠精準地為對方提供情緒價值，讓彼此都能夠在幸福的關係中相互滋養，形成心理依賴。

物質價值更多給人帶來身體上的愉悅，這種愉悅會隨著時間的推移而衰減；情緒價值所帶來的是精神上的愉悅，這種愉悅比身體上的愉悅要高級得多。

有人認為想要獲取情緒價值，只需要付出行動即可。其實不然，行動也分為無效行動和有效行動，無效行動是沒有情緒價值的，只有付出有效行動才能獲得情緒價值。甚至，有些無效行動還會成為阻礙問題解決的有害行動。比如情侶吵架，某一方在砸碎東西後摔門而去，「砸東西」和「摔門」便是無效行動，因為這個行動並不能解決矛盾，只會讓事態升級。

想要讓自己的行動變成有效的，首先要明確自己的長期目標。比如你在和對方經營一段感情時，如果「讓感情長久」是你的長期目標，那麼你的所作所為都不能偏離這一主題，不要去做和主題背道而馳的事情。你不能任由情緒驅使你去做事，而是要對事態進行冷靜評估，採取最有利於實現自己長期目標的行為。

有效行動就是在理性和感性中間找到平衡點，是能讓你在現實生活中受益最大化的行動。

書名：《情緒價值》 作者：鄭實 背景：心理、情感類博主；情感脫口秀《鄭在秀》出品人、主持人；情感問題療傷系網路視頻短劇《So問題來了》主演；多家情感諮詢機構創辦人；創作內容被廣大網友譽為「情感擺渡人」，爆紅於各媒體平臺；2025年全網粉絲破1000萬，出版《情緒價值》。 出版社：幸福文化



