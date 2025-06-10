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容易沉迷盲盒的三大星座！TOP 1簡直「盲盒賭徒」越抽不到越想要

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記者李薇／台北報導　圖／AI

盲盒的驚喜感和收集欲讓不少人沉迷其中，甚至花費大量金錢也甘之如飴，從星座的個性來分析，有些星座天生就更容易對這種「未知獎勵」上癮，無論是對新鮮感的追逐、收藏癖的驅使，或是難以抗拒的好奇心，都讓他們在盲盒世界裡越陷越深。

盲盒,泡泡瑪特,星座,占卜,。（圖／AI）

TOP 3：天秤座

天秤座對「美」有近乎執著的追求，當盲盒中的角色設計精緻、包裝漂亮時，對天秤來說就是一種視覺享受，他們也容易受到社群風潮影響，看見朋友開到稀有款或熱門角色，就會忍不住也想試試手氣，加上天秤有選擇困難症，面對琳瑯滿目的盲盒種類，很難「只挑一個」，於是常常就多買幾個，越買越多。

TOP 2：雙魚座

雙魚座有豐富的幻想力和情感連結，他們容易把盲盒角色賦予情感意義，甚至幻想和角色之間有某種「命中注定」，非常容易沉浸在可愛事物的療癒氛圍裡，當盲盒成為他們舒壓的小確幸，就會一發不可收拾，不小心買過頭？對雙魚來說，那是為了愛，為了心情好，不值得後悔。

TOP 1：射手座

愛冒險、愛刺激的射手座，對「未知」有著無法抗拒的好奇心，對他們來說，開盲盒就像是一場冒險，每次打開都有驚喜，哪怕機率再低，也會覺得「下一個就是我要的」，這種追逐機會、挑戰機率的心理遊戲，正是射手座的菜，不僅容易上癮，尤其是當抽不到想要的角色時，更會陷入一種「不甘心」的狀態，反覆購買，只為追到那個夢寐以求的稀有款。

關鍵字：

星座, 占卜, 個性, 盲盒, 泡泡瑪特

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