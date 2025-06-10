安格斯12星座一周運勢6／9-6／15 　雙子舊愛回歸、天蠍該向伴侶坦白

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



牡羊座的運勢能量這周多添了一些探險的成分。單身牡羊容易被知性幽默、氣場獨特的人吸引，得放膽主動一點，大方釋放自己的熱情吧！此時對有伴的牡羊來說，建議跳脫日常約會公式，與情人來個無菜單旅行或一起學習新東西能打破磨合瓶頸。至於友情方面，與同儕互動熱絡，但小心因觀念差異產生摩擦。

金牛 4.21～5.20



金牛座在金星加持下將能默默擺脫「悶葫蘆」的頭銜，莫名的自信能讓你展現獨特丰采，各種美食聚會、藝文場合、瑜伽或手作課程中能讓緣分自然而然靠近。有伴金牛這周彼此話題更有深度，就算不出門，只要多一點聊天談心，就能在分享中培養默契。近期特別容易收到老友邀約或親戚問候，有「重新整合人脈」的契機。

雙子 5.21～6.20



太陽的聚合彷彿為雙子打上了一道spotlight，讓人群中的雙子成了聚光體，單身者桃花旺盛，你的表達力、幽默感將能讓你在人群中無往不利。周間滿月能量帶來意外的感情突破，部分雙子有機會與朋友擦出曖昧火花，或舊愛回歸。另外，這周是好好整理朋友圈的時機，能藉著某些互動磨合讓你辨識到誰是值得信賴的朋友。

巨蟹 6.21～7.21



內在安全感與外在魅力雙向提升，水星和木星合相之下，巨蟹座這周能在人際或感情上開啟新的連結，單身者會在同事、社團、鄰里或網路社群裡感受到新緣分漸進靠近，若想提升桃花，建議參加溫馨聚餐、公益活動、手作體驗，展現你的體貼本色。穩定交往中的巨蟹有小摩擦，不妨用共煮晚餐、共度家庭時光化解緊張。

獅子 7.22～8.22



獅子座就算沒有站在台上，也能展露個人舞台魅力，這周吸睛度極強，單身獅可在各種聚會、公益活動等場合自信登場，主動與人互動，會為你牽起緣分。感情中有伴者需要跳脫老套、老梗的約會模式，想要增加兩人的火花不一定非要出去趴趴走，善用你的幽默感與豐富的肢體動作，自然能讓兩人之間的距離更靠近。

處女 8.23～9.22



只能說認真的處女座最放電，這周能有十分優秀的職場表現，但有一好就沒兩好，得當心因忙碌而忽略了感情生活！此時有伴者雙方近期可能因各自忙碌而少了陪伴，不妨安排實用型約會或共同參與進修課程，讓感情更有目標感。友情和同事互動建議理性溝通、互助合作，遇到分歧要多站在對方立場好好想想。

天秤 9.23～10.22



天秤座這周緣分來自學習、旅行或跨領域聚會，單身者透過陌生的環境最容易遇到心動對象，多參加藝文活動或戶外遠足，能讓你與有緣人不期而遇。有伴者則適合共同探索新體驗。比起感情上的順風順水，這周人際圈則有些不平靜，近期職場與同儕之間因資訊流動頻繁，需避免八卦或傳話造成誤會。

天蠍 10.23～11.22



天蠍座這周行星重心集中在你內心深處的轉化、情感深度與信任關係。這周你渴望的是那種「能談心、能共度難關、能坦承脆弱」的親密感，會因為「深度對話」而心動，或是在信任的氛圍下卸下防備，感受到真誠情感的拉近。有伴者則會進入情感深層清理期，雙方如果有心結、猜忌、金錢糾葛或過去隱藏的問題，這周很適合徹底坦白，把問題解開，讓關係更升級。

射手 11.23～12.21



本周射手的人際與合作能量大爆發，適合主動打開社交圈、尋找新的合作夥伴。單身射手最容易在公開場合、社團、或職場合作時遇到個性鮮明、互補的對象，只要多主動一點，很可能擦出意外火花。情侶則適合一同參加朋友聚會或共同投入團隊目標，你的樂觀和真誠容易感染周遭，但要避免無意中把壓力傳遞給朋友。

摩羯 12.22～1.19



將生活重心放在家庭、日常細節與自我照顧上，專注於打理環境和內在安定感，能為你避開災禍麻煩。金星活絡戀愛宮，單身摩羯在親友介紹下有認識新對象的機會，只要主動一點，關係將能快速進展。有伴侶者適合規劃居家佈置或從事居家打掃等日常生活，會是情感更穩固的關鍵。與家人或老友互動有助舒壓，也能解開過往心結。

水瓶 1.20～2.18



水瓶戀愛與社交圈被第五宮能量點亮，這周人氣來自於展現創意、勇於表現自我的行動，朋友之間互動活絡，但要注意不要一時口快傷到他人，真誠交流最能收穫深厚友誼。單身水瓶即便在公眾場合也不用太害羞，你獨到的見解與分析容易讓欣賞你的人主動靠近。情侶間可以一起參加有趣課程或藝文展演，為關係注入新靈感。

雙魚 2.19～3.20



太陽與金星分別照亮雙魚座家宅宮與溝通宮，你的生活重點在家庭歸屬感與親密關係的穩定經營，內心渴望一份溫暖而實際陪伴的你，容易在家族聚會、朋友圈或社群活動中被熟悉的人感動而萌生情愫，有伴侶者適合一起規劃家庭或未來生活，與家人、老友的相處有助釋放壓力，也容易在交流中化解舊有誤會。

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