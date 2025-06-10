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77歲白髮女神！不是名媛卻成為時尚ICON　快轉給媽媽看：什麼叫「越老越有型」

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▲▼ 。（圖／翻攝IG@lindavwright）

▲77歲白髮女神！不是名媛卻成為時尚ICON　快轉給媽媽看：什麼叫「越老越有型」 。（圖／翻攝IG@lindavwright）

記者王威智／綜合報導

年紀從來不是阻擋妳美麗的界線。真正有氣場的女人，不靠年輕、不靠名牌，而是靠「會穿」贏得目光。衣櫃裡那條牛仔褲、一件大衣、一條絲巾，才是熟齡魅力最強底氣。

高齡時尚？77歲巴黎品牌創辦人 Linda Wright 再次成為話題焦點。擁有超過50萬名粉絲追蹤，她以「自然老化」展現最真實的自我：以一頭優雅白髮、極簡穿搭與標誌性絲巾風格，演繹銀髮時代的「法式女神」，完美詮釋什麼叫「老得漂亮、穿得有型」。

★ 經典單品為骨幹常見她穿著長版大衣、西裝外套、素色針織衫與剪裁俐落的牛仔褲，色調以大地色為主，展現俐落與穩重。
★ 絲巾是造型靈魂絲巾綁頸、繫髮、點綴包款，讓簡約穿搭增添法式層次感，是她辨識度最高的穿搭招牌。
★ 色彩有平衡善用「一亮配一素」技巧，例如用鮮橘毛衣搭配淺褐色褲裝，避免過於沉悶又不失質感。
★ 牛仔褲穿出態度直筒或寬版剪裁、露出腳踝或捲褲腳，是她強調生活感的日常巧思。
★ 態度就是風格將白髮盤起、搭配墨鏡、全素顏上鏡，讓她的穿搭更顯灑脫自信。

▲▼ 。（圖／翻攝IG@lindavwright）

▲（圖／ETtoday整理繪製）

她用穿搭對抗時間，證明風格無關年齡
Linda 曾在訪談中表示：「能夠老去是一種幸運，不該害怕。」她用親身示範，顛覆主流對「老」的偏見，也讓「銀髮穿搭」從社群小眾走進主流視野。她的每一套穿搭，都像是一則優雅宣言，提醒世人：時尚不屬於年齡，而屬於自我風格與態度。

從品牌創辦人到銀髮模範，Linda Wright 用一條絲巾、一件大衣、一顆不怕老去的心，重新定義了時尚的邊界。她證明：**真正的風格不會過時，反而會隨著年歲歷練，越來越動人。

關鍵字：

77歲白髮女神, 銀髮時尚, 熟齡穿搭, 高齡時尚, 法式風格, Linda Wright, 時尚ICON, 越老越有型, 絲巾穿搭, 高級休閒

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