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全都是女生最愛的療癒香調！「夏日5款香水」推薦　

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夏日腳步接近，各種香氛紛紛出籠，很有舒服的度假感覺，想要購入香水又不知道怎麼下手？《ET FASHION》精選5款香水，讓你一次瞭解。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲Acqua di Parma 阿爾瑪菲無花果珍釀淡香精，50ml，6,800元。

混合了極具阿爾瑪菲海岸特色的柑橘香氣，更是對地中海無花果的崇高敬意。前調混合了義大利柑橘、血橙、葡萄柚及檸檬精萃，接著中調由鳶尾精萃、無花果出場接力；香氣的尾韻由東加豆精萃、琥珀內酯及龍涎香帶來極具層次的木質氣息。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲Essential Parfums 磁之玫瑰淡香精，100ml，3,800元。

以鮮甜玫瑰為主軸，搭配荔枝和弦營造出新鮮花朵般的動人氛圍。大量麝香作為基底，讓整體氣味更加輕盈，木質與香草氣息隱隱浮現，為香氣增添溫暖感受。整體氛圍輕柔清透，甜美卻不膩，彷彿花瓣在空氣中自在綻放。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲NARCISO 棉光絮語淡香精，50ml，3,750元。

以溫柔香氣繾綣肌膚，帶來如羽絮般輕盈的包覆感，讓嗅覺與情感之間產生深刻的連結；調香師 Aurélien Guichard 的創作靈感來自於棉花或白色羊絨輕撫女性肌膚的溫柔觸感，讓香氣宛若一層輕盈羽絮，悄然落在肌膚之上。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲Aesop 詠香水，50ml，5,600元。

以白木蘭葉、羅馬洋甘菊及雪松之心為核心成分，細膩地勾勒出迷人香氛。詠香水特別選用白木蘭葉，不同於常見的花瓣氣息，白木蘭葉可以同時萃取出花香與綠意，雖工序更為複雜，但能為整體香氣注入細膩、帶有亮度的層次感，這是一款具有細微層次、明亮，略帶金屬花感氣息的香水。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲ MARC JACOBS 極野之露淡香精，50ml，4,850元。

靈感來自大自然中隱藏的獨特寶藏，有著明亮的香蕉花香、性感的茉莉花香和溫暖的琥珀基調，瓶身設計則是展現了一束色彩繽紛的野性花束，融合了橙色、粉色、藍色、綠色和紫色的漸變色調，俏皮的花梗增添了一絲異想天開的氛圍

關鍵字：

淡香精, 香水, 香氛, 精緻, 香氛探索

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