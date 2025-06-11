伯朗包裝冰咖啡「自己決定濃淡」　星巴克冰拿鐵在家輕鬆泡

▲2025夏日冰咖啡有多種選擇，伯朗主打易泡且濃淡可自調。（圖／金車伯朗、雀巢、Nespresso提供）

記者蔡惠如／綜合報導

天氣越來越熱，只能靠冰咖啡打起精神！今夏多款沖泡式冰咖啡登場，從講究風味的冷萃濾泡，到設計感強烈的膠囊風味咖啡，再到簡單即溶的冰拿鐵沖泡包，各自打出不同賣點。伯朗Cold Brew主打無糖冷萃濾泡，強調低酸滑順口感與濃淡自控；雀巢星巴克即溶包，輕鬆將門市冰飲在家重現；Nespresso則推出多樣風味的夏季冰咖啡膠囊。

伯朗咖啡推出品牌首款「Cold Brew冷萃濾泡咖啡」，主打無糖、低酸、滑順的口感，標榜使用 100% 精品中焙豆，透過低溫長時間萃取，保留咖啡純粹風味。產品以堅果醇香為風味主軸，浸泡時間可自由調整，短泡如麥茶輕盈、長泡則濃郁飽滿，適合不同口感偏好者。每盒內含10包獨立濾泡包，建議售價為140元，平均每杯14元。

雀巢與星巴克聯手推出特選系列即溶咖啡包與膠囊，訴求「熱水沖泡＋冰塊」即可完成經典星冰飲。此次首度引進門市熱銷「經典拿鐵」風味，搭配焦糖瑪奇朵、摩卡與抹茶拿鐵等口味，還能混合打成果昔星冰沙，怎麼喝都很可以。

冷水即溶的「中度烘焙咖啡」與限定回歸的「冰美式膠囊」也同步販售，售價從150元到320元不等。6月下旬2款夏日禮盒陸續登場，內含質感杯具與經典風味咖啡，適合送禮或自用。

Nespresso 以「開心果狂潮」為主題，推出兩款限定風味冰咖啡：開心果香草、椰子香草，讓你味蕾絕對不無聊！加碼開心果綠 Vertuo POP 膠囊咖啡機與一系列夏季配件，如隨行杯與製冰盒，營造夏日咖啡儀式感。冰咖啡膠囊售價為Original系列每條290元，Vertuo系列350～400元不等。即日起至6／19推出咖啡機優惠，最低2,990元起，購膠囊滿額可獲贈夏季風格贈品。