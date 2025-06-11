笑容更迷人！紫光牙膏「去黃有感」、日韓超夯貴婦漱口水台灣開賣

▲牙膏也運用校色概念，利用紫色來中和黃色。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

在炎炎夏日或日常近距離接觸中，口氣清新絕對是加分關鍵！無論是約會、上班還是社交場合，一口好氣味都能大大提升自信。以下盤點口氣清新好物，從牙膏到漱口水，有效去除異味，讓你隨時隨地散發清新魅力！

▲好來 全亮白星耀紫光校色牙膏，100g，155元。

靈感源自妝前乳的校色技術，好來全亮白紫光校色牙膏結合光學色彩互補原理，透過紫色中和牙齒黃調，有效修飾齒色不均。創新配方中的高濃度校色啵啵粒子如同美妝爆珠精華，於刷牙瞬間釋放校色成分，一刷即現自然亮白效果。

▲SALTRAIN x Today's House(Ohouse) 限定款-黑莓灰鹽牙膏，100g，290元。

富含豐富的花青素與維生素C，保護牙齦健康，並延緩口腔老化。特別添加天然蜂膠萃取，具備優異的抗菌效果，能有效抑制細菌滋生、減少牙周問題發生；同時加入積雪草萃取，舒緩牙齦不適，幫助修護受損組織，維持口腔穩定健康。搭配薄荷、綠茶、蘆薈、洋甘菊、金盞花等天然萃取成分，刷後口感清新涼爽

▲SHINE BLANC 潔淨清新漱口水 居家瓶，500ml，790元、5入袋裝，160元、30入盒裝，890元。

風靡日韓貴婦圈的漱口水開賣，麝香葡萄香氣清新不辣口，30 秒改善口氣困擾。零酒精、全齡適用，孕婦與孩童也能安心使用。貼心雙容量設計，外出、聚餐、辦公、約會，居家保養都能隨時維持潔淨、舒適好口氣。