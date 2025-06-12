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養顏美容好處多！夏日清爽滿分的2款「藍莓飲品」推薦

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▲▼夏日清爽滿分的2款「藍莓食譜」推薦 。（圖／Unsplash）

▲藍莓對健康很有助益。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

藍莓被譽為「超級食物」，它含有大量的花青素，有助於對抗自由基，延緩細胞老化，提升肌膚彈性與光澤，有助於美容養顏，是許多女生愛吃的水果之一。藍莓除了單吃，在夏日也適合做成冰沙或是凍檸水來增加口感，讓你清爽享用同時又能補充營養。

藍莓除了美容養顏，藍莓中的抗氧化物質對眼睛健康尤其有益，能保護視網膜、減少眼睛疲勞，對長時間使用電腦或手機的人來說，是非常理想的護眼食品。

此外，藍莓還有助於改善記憶力與認知功能，對中老年人預防失智症有潛在好處。藍莓中的膳食纖維能促進腸胃蠕動，幫助消化，預防便祕。它也含有維生素C、K及錳，對增強免疫力、促進血液凝固與骨骼健康皆有貢獻。

簡單來說，酸酸甜甜的藍眉兼具美味與營養，除了適合日常食用，在夏日更是清爽滿分，在此介紹兩款藍莓食譜，絕對是點心的好選擇。

#藍莓優格冰沙

▲▼夏日清爽滿分的2款「藍莓食譜」推薦 。（圖／Unsplash）

材料：藍莓 1/2 杯、無糖優格 1 杯、香蕉半根、冰塊數塊、蜂蜜少許
做法：將所有材料放入果汁機中打勻，倒入杯中即可。清涼又有飽足感，是夏天早餐或點心的好選擇。

#藍莓凍檸水

▲▼夏日清爽滿分的2款「藍莓食譜」推薦 。（圖／Unsplash）

材料：藍莓 1/3 杯、檸檬 3 片、薄荷葉適量、冰塊、水 500 ml
做法：將藍莓稍微壓碎，與檸檬片、薄荷葉放入瓶中，加入冰塊與冷水，靜置10分鐘即可飲用。

關鍵字：

藍莓, 美容, 健康, 食譜, 夏日

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