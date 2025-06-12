冠軍不是巧克力！營養師曝「超商24款熱門冰品熱量排行榜」　

▲冰品的熱量和含糖量比你想像高。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣又悶又熱，這時候好想大口吃冰來解暑，打開便利商店的冰櫃，冰品應有盡有，你最愛吃哪一種呢？營養師高敏敏分享熱門冰品熱量/含糖量圖鑑，讓你了解如何挑選不超標。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#熱門冰棒熱量含糖量圖鑑（以下為每一份冰品）

杜老爺 想戀莓起來派 草莓牛奶雪糕（90g）

熱量：263 kcal｜糖：22.5g

明治草莓 超級冰旋淇淋（131g）

熱量：260 kcal｜糖：33g

杜老爺甜筒 雙倍巧克力（86g）

熱量：257 kcal｜糖：15.1g

樂天 爽冰淇淋 香草（158.7g）

熱量：231 kcal｜糖：20g

森永 牛奶糖雪派（97g）

熱量：221.3 kcal｜糖：21.4g

Niseko 草莓起司雪派（90g）

熱量：212.9 kcal｜糖：19.4g

杜老爺 曠世奇派 玫瑰鹽焦糖巧克力（73g）

熱量：227 kcal｜糖：17.3g

明治 牛奶巧酥雪糕（85g）

熱量：227 kcal｜糖：21.5g

義美雪糕 花生巧克力（70g）

熱量：206 kcal｜糖：12.3g

爽冰淇淋 哈密瓜漂浮汽水（149.4g）

熱量：200.8 kcal｜糖：27g

瑞穗鮮乳雪糕（80g）

熱量：198 kcal｜糖：14g

冰戀 巧克力香草雪糕（100g）

熱量：185 kcal｜糖：18.6g

小美 紅豆粉粿（100g）

熱量：183 kcal｜糖：23.6g

森永 嗨啾冰棒（122g）

熱量：175 kcal｜糖：16.8g

雪見大福 冰淇淋（330g）

熱量：165.2 kcal｜糖：17.8g

義美紅豆牛奶冰棒（87.5g）

熱量：164kcal｜糖：10.7g

小美 香草冰淇淋（85g）

熱量：140 kcal｜糖：13.3g

福樂Q果莓果 芝芝優酪雪糕（90g）

熱量：149 kcal｜糖：15g

小美 香草冰淇淋（85g）

熱量：140 kcal｜糖：13.3g

百吉布丁大雪糕（100g）

熱量：132 kcal｜糖：16.7g

統一布丁牛奶雪糕（80g）

熱量：121 kcal｜糖：18.2g

LOTTE Big 西瓜風味冰棒（131g）

熱量：117 kcal｜糖：22.6g

百吉 蘇打棒棒冰（120g）

熱量：108 kcal｜糖：26.1g

活益比菲多 益生菌雪糕（80g）

熱量：73 kcal｜糖：17.4g

嘎哩嘎哩君 蘇打剉冰棒（96.7g）

熱量：64 kcal｜糖：14.9g

嘎哩嘎哩君 巨峰葡萄剉冰棒（95g）

熱量：53 kcal｜糖：11g

營養師高敏敏分享，吃冰雖然能讓身體快速降溫很療癒，但也要小心熱量已經悄悄變成脂肪囤積在體內中，而且除了熱量要注意，冰棒中的含糖量更是大魔王，飲食控制的你一定要留意。

高敏敏補充，每天攝取的「精緻糖」建議控制在總熱量的10%以下，最好降到5%更理想，以一般人每天吃 2000 大卡來說，添加糖最好不要超過 25～50 克（大約 5～10 顆方糖），差不多就是半糖飲料的概念。

別以為冰棒看似清爽，其實有些冰棒一支就超過5顆方糖，小心一不留意就把糖的額度給吃光，建議若是喜歡吃冰，也可以在家自製健康版水果冰，將喜歡的水果切丁再加一點無糖優格或乳製品，倒進製冰盒、放冷凍，就能做出自己喜愛的冰棒，同時能吃到滿滿水果纖維加上鈣質。