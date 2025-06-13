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白鹿新劇《臨江仙》7金句：痛處這種東西，在於深淺而非長短

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記者鮑璿安／綜合報導

陸劇《臨江仙》由白鹿、曾舜晞、何瑞賢主演，「離婚仙俠」劇情新穎掀起話題，講述四靈仙尊與大成玄尊長達三世的愛恨糾葛，這次一同來盤點當中的金句台詞，看看哪一句最有感觸？

▲古裝仙俠劇《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲古裝仙俠劇《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

1.我只做我想做的，至於結果，不重要。

2.也不要在意別人的眼光，畢竟身子是自己的，若連自己都不珍惜，到頭來受苦的只有自己。

3.魔門又如何？她的出身她不能選擇，只要不濫殺，不作惡，行善積德那就是正道，我們宗門人不能以人出身定人善惡，更不能心存偏見。

▲古裝仙俠劇《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

4.痛處這種東西，在於深淺而非長短。

5.我不會認錯自己的妻子，我知道你一直是你。過去的種種試探，我在給你機會向我坦白而已。

6.你問我為什麼喜歡金色？因為長夜漫漫，唯有日光可以照亮前路，而金色，正是那束希望的光芒。即便朝陽尚未升起，即使燈光再微弱，它也能驅散孤寂，為人心帶來希望。

7.你若真正了解仙尊，便不會為她擔心。她從來不是那個淨雲宗裡膽小怯懦、與世無爭的李青月，而是眾神之境中，能翻雲覆雨的四靈仙尊。即便元神離體，仙尊也能在人間遊歷三百年而不滅，這樣的微末小事，她一定能夠解決。

關鍵字：

劇情, 金句, 感動, 愛恨, 陸劇

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