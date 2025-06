星巴克與 BEAMS 推「日系實用」聯名　讓你喝咖啡也有型

▲星巴克與 BEAMS 推出日系實用聯名。(圖/品牌提供)

記者蔡惠如/綜合報導

星巴克與日本生活風格選物品牌 BEAMS 攜手合作,將兩者的設計語言結合,推出一系列以「Find My To Go Style」為主題的聯名商品。該系列強調個人風格與日常實用並存,從飲品容器延伸至生活小物,共17款商品將於6/24起在台灣及亞太區多國同步限量開售。

這次的聯名系列由BEAMS製作人Sho Yoshii領軍設計,三種不同風格設計包含BEAMS代表性的「好運橙色」、星巴克經典綠點綴的學院風三角旗圖騰,以及兩品牌動態配色融合的波浪格紋,透過馬克杯、不鏽鋼杯、水壺、保冷袋與掛扣小包等形式呈現,讓日常使用的器具也能成為自我風格的延伸。

聯名商品涵蓋8款杯類與9款生活配件,如473ml容量的不鏽鋼杯與水壺、適合外出使用的水壺袋與保冷袋、實用又搶眼的小型掛扣包等,具有星巴克人魚女神圖案、三角旗元素,以及象徵青春活力的方格旗圖樣等設計細節。馬克杯設計則回歸居家情境,強調以顏色與手感營造舒適的早晨儀式感。部分商品也同步於星巴克線上門市販售,水壺袋等限定品僅於實體門市供應。

針對本次聯名活動,星巴克也推出加價購與集點贈活動。自6/24起購買任一聯名商品,可分別以320元或520元加購筆記本組與徽章組;6/27起至贈品兌完為止,消費者也可透過購買大杯以上飲品集點,達指定點數後免費兌換上述贈品,詳情依星巴克官網與各門市公告為準。

業者表示,商品首賣日將實施排隊取號制度,各門市現場將依照號碼牌順序限量販售,購買資格與數量均有限制。星巴克提醒消費者,排隊及號碼牌規範依據門市規劃可能略有不同,建議提前洽詢欲購門市確認當日購買辦法。

BEAMS為1976年創立於東京原宿的生活風格品牌,擅長融合潮流設計與文化象徵,旗下涵蓋時尚、家居、藝術與餐飲等領域。此次與星巴克合作,亦希望透過跨界聯名,將「風格即生活」的精神延伸至咖啡日常之中。品牌方表示,期待此系列能成為粉絲探索個人風格的起點,也讓日常喝咖啡的時光更具個性。

對於喜歡設計感商品、或是星巴克與BEAMS粉絲來說,這次聯名系列或許是夏天裡一份兼具實用與收藏價值的小驚喜。

▲樂高航海王聯名登場。(圖/各品牌提供)

從人氣動漫到療癒系原創角色,各品牌近期掀起一波跨界聯名熱潮。樂高攜手Netflix推出《航海王》真人版系列積木,復刻多個影集中名場面;CASETiFY首度與台灣超人氣角色「貓貓蟲咖波」合作,以復古美式餐廳為主題,推出限量配件;愛金卡則帶回經典的大同寶寶搖頭icash2.0,再度搶攻懷舊收藏市場。





樂高與Netflix攜手推出《航海王》真人版聯名積木系列,系列靈感取材自真人版影集第一季劇情,細緻還原多個經典場景與角色人偶。除了象徵航海旅程起點的「風車村小屋」,還包括小丑巴其的馬戲團、水戰場景的惡龍領域、以及經典打鬥場景「芭拉蒂海上餐廳」等。

每組盒組皆含可收藏的「通緝令」海報與精緻角色人偶,吸引航海王粉絲自己動手拼砌太療癒、還能立體回味劇情。其系列影迷與成人粉絲市場,重視細節與故事性,航海迷們準備開搶吧!共計五款盒組,預計8/1正式上市,其中「75639前進梅利號海賊船」已於即日起開放預購,附贈專屬限量海報與珍藏卡,預購至7/31止。