夏日泳裝推薦！Studio Doe x 莫莉高級感雙色比基尼、陳芳語穿HÁI耍辣

記者鮑璿安/綜合報導

夏季少不了泳裝與海灘之間的夢幻聯動,極簡服飾品牌Studio Doe 聯手KOL莫莉打造全新的夏季系列「Summer, In Your Light」,讓泳裝也能成為日常時髦單品。HÁI the label攜手陳芳語 Kimberley 推出全新聯名泳裝系列,從設計到穿搭語彙,為今夏注入自由奔放與個人態度的風格主張。





▲Studio Doe 攜手KOL莫莉(Molly)推出「Summer, In Your Light」系列,將西西里島的光影與熱情轉化為鮮明色塊與輕盈剪裁 。(圖/品牌提供)



Studio Doe 攜手KOL莫莉(Molly)推出「Summer, In Your Light」系列,將西西里島的光影與熱情轉化為鮮明色塊與輕盈剪裁。系列亮點包括雙色比基尼三件組、美背繞頸背心與鬚邊刷破丹寧短褲,主打隨性、輕鬆卻自成一格的造型。採三件式設計的比基尼,內含兩色上身與一色下身,將撞色與層次感融合,適合泳池、沙灘亦可作為日常造型內搭。可以外搭天絲露背罩衫洋裝,展現身材曲線的同時,將海邊極簡造型完美呈現。服裝多以彈性布料與立體剪裁為主,提供舒適又具個性的夏日穿搭解方。

▲HÁI the label 與陳芳語 Kimberley 攜手推出「Y2K Glow」迷你系列,顛覆傳統泳裝既定印象 。(圖/品牌提供)

HÁI the label 與陳芳語 Kimberley 攜手推出「Y2K Glow」迷你系列,顛覆傳統泳裝既定印象,主打銀色比基尼、針織洋裝與城市穿搭的結合,不論是搭配長靴、芭蕾鞋或長襪涼鞋,都能從泳池直通街頭。經典單品如 W鋼圈加寬肩帶比基尼與繞肩平口泳裝,從星砂白到晚霞金,多樣色選搭配皺褶高腰剪裁,展現性感與包覆兼具的剪裁功力。此外,罩衫與透膚長裙等外搭洋裝設計,強調從海灘走進城市的延續性穿搭。