fb ig video ETtoday search mobile

夏日泳裝推薦！Studio Doe x 莫莉高級感雙色比基尼、陳芳語穿HÁI耍辣

>

記者鮑璿安／綜合報導

夏季少不了泳裝與海灘之間的夢幻聯動，極簡服飾品牌Studio Doe 聯手KOL莫莉打造全新的夏季系列「Summer, In Your Light」，讓泳裝也能成為日常時髦單品。HÁI the label攜手陳芳語 Kimberley 推出全新聯名泳裝系列，從設計到穿搭語彙，為今夏注入自由奔放與個人態度的風格主張。

▲▼夏日泳裝推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼夏日泳裝推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼夏日泳裝推薦 。（圖／品牌提供）

▲Studio Doe 攜手KOL莫莉（Molly）推出「Summer, In Your Light」系列，將西西里島的光影與熱情轉化為鮮明色塊與輕盈剪裁 。（圖／品牌提供）

Studio Doe 攜手KOL莫莉（Molly）推出「Summer, In Your Light」系列，將西西里島的光影與熱情轉化為鮮明色塊與輕盈剪裁。系列亮點包括雙色比基尼三件組、美背繞頸背心與鬚邊刷破丹寧短褲，主打隨性、輕鬆卻自成一格的造型。採三件式設計的比基尼，內含兩色上身與一色下身，將撞色與層次感融合，適合泳池、沙灘亦可作為日常造型內搭。可以外搭天絲露背罩衫洋裝，展現身材曲線的同時，將海邊極簡造型完美呈現。服裝多以彈性布料與立體剪裁為主，提供舒適又具個性的夏日穿搭解方。

▲▼夏日泳裝推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼夏日泳裝推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼夏日泳裝推薦 。（圖／品牌提供）

▲HÁI the label 與陳芳語 Kimberley 攜手推出「Y2K Glow」迷你系列，顛覆傳統泳裝既定印象 。（圖／品牌提供）

HÁI the label 與陳芳語 Kimberley 攜手推出「Y2K Glow」迷你系列，顛覆傳統泳裝既定印象，主打銀色比基尼、針織洋裝與城市穿搭的結合，不論是搭配長靴、芭蕾鞋或長襪涼鞋，都能從泳池直通街頭。經典單品如 W鋼圈加寬肩帶比基尼與繞肩平口泳裝，從星砂白到晚霞金，多樣色選搭配皺褶高腰剪裁，展現性感與包覆兼具的剪裁功力。此外，罩衫與透膚長裙等外搭洋裝設計，強調從海灘走進城市的延續性穿搭。

關鍵字：

泳裝, 夏季時尚, StudioDoe, , Ithelabel, 陳芳語

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

嘴上說沒關係「其實心裡超記仇」星座Top 3 ！第一名無法接受自己吃虧

嘴上說沒關係「其實心裡超記仇」星座Top 3 ！第一名無法接受自己吃虧

小心失智、癌症找上門！營養師：天天吃「超加工食品」很傷身

小心失智、癌症找上門！營養師：天天吃「超加工食品」很傷身

「戀愛眼光準」星座Top3 從沒失誤！ 第一名最會看人穩嫁潛力股

「戀愛眼光準」星座Top3 從沒失誤！ 第一名最會看人穩嫁潛力股

摩納哥王妃LV禮服上身氣勢不輸女星　與鑽石耳環都是訂製款 《我們與惡的距離II》7金句：努力是建立在好運與好背景上，才有可能改變 現代人睡不好成主流！「助眠香氛保養」讓你快快進入夢鄉 潘瑋柏戴4000萬陀飛輪打網球　與黃仁勳撞同款RICHARD MILLE 抗紫外線又能抗藍光！新一代防曬舒適感提升　一步驟讓你安心出門 夏日洗完衣物仍有悶臭味？「5招」教你衣物洗後潔淨清香 女性有漂亮衝浪錶可戴了　G-SHOCK洋溢夏威夷風情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面