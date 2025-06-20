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防曬抹了還不夠？「5個防曬誤區」要避免　原來室內也會被曬黑

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▲▼「5個防曬誤區」要避免　原來室內也會被曬黑 。（圖／Pixabay）

▲紫外線穿透力強，坐在室內也會曬黑。（圖／Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季最高溫還未到，但不少人即便塗了防曬也撐了傘還是黑了，這是為什麼呢？其實防曬也有一些誤區大家常搞錯，從現在開始扭轉你的防曬知識，讓你即便豔陽也不容易曬黑、曬老。

#防曬只塗一次就夠？

只靠防曬一次塗抹就安心是常見錯誤。其實防曬乳每2-3小時需要補擦一次，尤其是流汗、游泳、用毛巾擦臉後，防曬效果會大幅下降。若沒補擦，即使早上有塗，到了中午後防護力也已經幾乎消失。

#陰天或室內不會曬黑？

紫外線分為UVA與UVB，其中UVA穿透力強，即使陰天或隔著玻璃窗也能深入肌膚，導致膚色暗沉、老化和曬黑。因此，無論晴天或陰天、外出或待在窗邊，都應養成日常防曬的習慣。

▲▼「5個防曬誤區」要避免　原來室內也會被曬黑 。（圖／Pixabay）

#防曬只顧好臉就好？

像是脖子、手背、腳踝、耳朵等部位容易被陽光直射，卻常被忘記塗防曬，結果造成膚色不均，甚至留下曬痕。

#防曬係數越高越好？

許多人誤以為防曬係數越高越好，其實日常生活選擇SPF30~50、PA+++的產品就足夠，過高係數反而可能造成肌膚負擔。

▲▼「5個防曬誤區」要避免　原來室內也會被曬黑 。（圖／Pixabay）

#曬後不用保養？

只重防曬、不重修護也是關鍵失誤。曬後肌膚若沒有即時補水與舒緩，容易導致色素沉澱、膚色加深。建議曬後可使用含蘆薈、洋甘菊或維他命C成分的修護產品幫助降溫與修復，並注意充足睡眠與攝取抗氧化食物。

關鍵字：

防曬, 夏季, 肌膚, 曬黑, 保養

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