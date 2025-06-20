梅西百億身家搶買新錶　684萬AP 150周年限量款到手

▲梅西戴著AP Royal Oak皇家橡樹系列萬年曆鏤空150周年腕錶。（圖／翻攝leomessi IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）目前效力於美國職業足球大聯盟（MLS）的邁阿密國際足球俱樂部（Inter Miami CF），在他的帶領下球隊脫胎換骨，踢出不錯的成績，讓他名利雙收，繼續享受買名錶的樂趣，近日他隨隊移動比賽，就戴著AP（Audemars Piguet，愛彼錶）今年歡慶150周年的最新款Royal Oak皇家橡樹系列限量版萬年曆150周年鏤空腕錶，要價超過684萬元。





▲AP限量150只的Royal Oak皇家橡樹系列萬年曆鏤空150周年腕錶，約6,844,000元。（圖／AP提供）

梅西是鐘錶愛好者，勞力士（Rolex）、「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）、AP等一線品牌都是他的愛牌。最新曝光的AP全球限量150只的Royal Oak皇家橡樹系列萬年曆鏤空150周年錶，結合鈦金屬與塊狀金屬玻璃（BMG）打造錶殼與鍊帶，面盤設計靈感則源自AP博物館展出的懷錶，流露復古氣息，搭載5135機芯，成為此枚機芯的告別舞台。

▲梅西背著Dior Weekender 40 黑色Oblique緹花旅行包，移地比賽。（圖／翻攝leomessi IG）

穿著邁阿密國際足球俱樂部粉紅制服的梅西，除了戴上AP 150周年新錶，還背著11萬元的Dior Weekender 40 黑色Oblique緹花旅行包，任何配件都相當講究，展現百億身家運動明星氣勢。

