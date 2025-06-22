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一年買幾件新衣　才能讓地球不嘔吐？

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▲購物,血拼,買東西,口罩,逛街,疫情,週年慶,周年慶,百貨。（圖／unsplash）

▲買了衣服即便回收或丟棄，它也不會消失，只是去到另一個地方而已，如要落實永續，重點是要控制購買量。（圖／Pexels、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

我們大多數人可能都曾在換季時心虛過：衣櫃明明已經很滿，但好像還是缺一件「新的好搭白T」。這種無止境的「再買一件」不只是錢包的壓力，更是地球的消化不良。

根據位在柏林的 Hot or Cool Institute（HCI）於 2022 年發布的研究報告，要讓全球升溫控制在《巴黎協定》所訂的 1.5°C 內，高所得國家的人每年最多只能買 5 件新衣服。這不是鼓勵你極簡，而是根據碳排放模型推算出來的極限。其實一直超過這個數量，地球真的吃不消。

▲▼逛街,買衣服,購物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

5件新衣＝環境極限？這是真的。
根據 HCI 的研究，像英國、德國、加拿大這類高消費國家，時尚消費平均一年高達 30～70 件。以美國為例，每人每年平均購買 53 件新衣，等於每周都有新貨上身。

而為了讓整體碳排降到符合全球減碳目標，HCI 建議每人每年只能購買最多 5 件新衣服，或必須採取多重配套行動（如低溫洗、修補、回收、買二手等）來降低影響。

這數字聽起來很誇張，但其實不代表你只能擁有 5 件衣服，而是指你「新增」的部分。根據報告，生活在四季分明地區的人，擁有 80～85 件衣物已能組合出足夠的生活穿搭；也就是說，如果保養得宜，其實不用常常買新的。

▲▼網搜「5個方法」讓你降低購物慾。（圖／記者曾怡嘉攝）

英國人真的去試了一年只買5件
有趣的是，這個「一年5件衣」的概念不只存在報告裡，《衛報》（The Guardian）在 2024 年初找了一批參與者實際執行這個挑戰。有人失敗、有人成功，但共同的感想是——你其實不會缺衣服，只是會開始「重新看見」你已經擁有的東西。

一位參與者發現，她原本每天滑手機網購的時間，一旦不再買衣服，生活居然多出很多空白。另一位則開始修補、重組衣櫃、交換二手衣，還意外找回搭配的樂趣。

這些人不是環保硬派份子，也不是極簡主義者。大多只是普通上班族、媽媽、學生。當他們從「減少」開始，才發現「夠穿」其實很簡單，「夠用」也比想像中快樂。

▲▼新品,二手,省錢,環保,二手,市集,跳蚤市場。（圖／unsplash）

想讓地球好過一點，我們可以怎麼做？
如果一年只買 5 件新衣對你來說太硬，其實還有其他能幫助減碳的行動選擇：

低溫洗衣、少洗：HCI 建議 30°C 以下清洗、穿3次再洗，可大幅減少碳排與水耗。

修補比淘汰好：破掉就丟？不如用布章、針線或乾脆改造變新樣。

買二手衣真的有效：不只是省錢，也避免製造新衣時的碳排，重點是——別變成「二手也狂買」的變種！

建立「年度購衣清單」：從衝動購物轉向有計畫的選擇，會發現很多「想買」其實不需要。

▲▼逛街,買衣服,購物。（圖／取自免費圖庫pexels）

不是不買，是少買、好好用
我們不可能完全不買東西，但可以決定什麼時候值得買、怎麼買對自己與地球都好。與其等企業或政策制定「永續標準」，不如自己先從少買開始，讓每一件衣服都穿得更久、更值得。並適時想起讓地球不要「嘔吐」的方式其實很簡單，「少一點刷卡，多一點珍惜。」

關鍵字：

環保, 減碳, 時尚, 極簡, 生活, 永續

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