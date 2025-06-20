款款腕錶上百萬元有理　Laurent Ferrier手工了得

▲Laurent Ferrier 18K紅金材質Sport Auto 79日期自動錶，3,280,000元。（圖／Laurent Ferrier提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士獨立製錶品牌Laurent Ferrier今（20日）在台發表2025年新作，今年適逢品牌創立15周年，特別以18K紅金打造深具分量感的Sport Auto 79日期自動錶，搭配經電鍍處理展現淡淡銀粉玫瑰色的面盤，象徵兩位創辦人於1979年利曼24小時耐力賽奪得第三名的謙遜之心，兩人由此賽事埋下創立此品牌的伏筆，藉由汲取賽車空氣力學為設計靈感的Sport Auto 79腕錶，彰顯品牌源起故事。





▲Laurent Ferrier冰藍色電鍍漆面的Classic Auto Horizon日期自動錶，1,915,000元。

Laurent Ferrier腕錶款款上百萬元，不凡身價源自優雅設計對比例的講究、精密機芯對工藝的堅持，無論是三針錶或陀飛輪等複雜功能錶，機芯零件都經過悉心手工打磨，從透明錶背可一窺機芯完美的修飾工藝。靈感源自懷錶的Classic Auto Horizon日期自動錶，今年新增「地平線藍色」面盤款式，而Classic Traveller兩地時間錶採用全新內填琺瑯面盤，於中央呈現弧形的面盤進行琺瑯燒製是高難度挑戰，巧妙凸顯中央五大洲的立體感。





▲Laurent Ferrier內填琺瑯面盤的Classic Traveller兩地時間錶，摺疊扣款 3,850,000元。

德國名錶Moritz Grossmann也在面盤設計獻驚喜，發表玫瑰金與白金各限量8只的Tremblage Green腕錶，於德國銀面盤應用幾近失傳的「手工顫動雕刻」（Tremblage）技法，運用多種雕刻刀具純手工刻劃出細膩的顆粒質感，再施以墨綠塗層，搭配源自1875年的「M. Grossmann」歷史字樣的浮雕時標、小秒盤與環圈，流露復古韻味。





▲Moritz Grossmann發表Tremblage Green玫瑰金錶（左）與白金錶各限量8只，2,200,000元。（圖／Moritz Grossmann提供）