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Hearts2Hearts上腳Converse厚底鞋秀鉛筆腿　最潮ADERERROR聯名也要收

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女團Hearts2Hearts上腳Converse厚底鞋、鉛筆腿穿出來！這雙ADERERROR最潮聯名鞋也要收

▲Hearts2Hearts成為Converse全新韓國代言女團。（圖／品牌提供、converse_kr IG）

圖文／CTWANT

Converse最近動作頻頻，不僅再度聯手韓國極簡潮流品牌ADERERROR，推出第三波重磅聯名，更攜手話題女團Hearts2Hearts成為韓國代言女團，以青春活力演繹自由、無畏的風格精神。從街頭到舞台、用創意翻玩經典，寫下新世代的潮流語彙。

新一波韓流來襲！Hearts2Hearts成為Converse全新韓國代言女團

繼人氣女團aespa Karina成為Converse韓國品牌大使之後，這回再添重磅消息，超夯新世代女團Hearts2Hearts正式加入Converse韓品代言陣容！以自由、自信、多元魅力橫掃韓流圈的她們，完美詮釋青春能量與時尚態度。

女團Hearts2Hearts上腳Converse厚底鞋、鉛筆腿穿出來！這雙ADERERROR最潮聯名鞋也要收

▲Hearts2Hearts正式加入Converse代言陣容。（圖／converse_kr IG）

這次Hearts2Hearts女孩們腳踩話題滿點的CHUCK TAYLOR ALL STAR DOUBLE STACK雙層厚底帆布鞋，帥氣登場！

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▲Hearts2Hearts演繹Converse雙層厚底帆布鞋。（圖／converse_kr IG）

經典帆布鞋面結合輕盈雙層厚底，視覺上拉長比例、實穿上更是舒適有感。無論是休閒運動風還是甜辣派穿搭，這雙鞋都能輕鬆駕馭，瞬間成為穿搭亮點！

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▲Hearts2Hearts演繹Converse雙層厚底帆布鞋（圖／converse_kr IG）

復古X解構美學的極致混搭！Converse x ADERERROR第三彈聯名驚喜登場

前兩次合作已經讓潮人們搶到快斷貨，這次Converse和韓國潮牌ADERERROR再度聯手，不玩基本款，首度選用於1989年推出經典復古跑鞋Wave Trainer，讓街頭風瞬間升級為時尚宣言！

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▲Converse x ADERERROR第三彈聯名登場。（圖／品牌提供）

這雙全新鞋款，以ADERERROR招牌寶藍與白色交錯點亮，拼接上網眼布、皮革、麂皮與翻毛皮，散發滿滿復古手工感，同時注入現代極簡線條。金屬細節＋可拆式鞋面罩的設計，讓穿搭風格變化再升級，還有嵌入式鞋跟繫帶設計，一眼就能認出這是限定款！

女團Hearts2Hearts上腳Converse厚底鞋、鉛筆腿穿出來！這雙ADERERROR最潮聯名鞋也要收

▲Converse x ADERERROR Wave Trainer／4,680元。（圖／品牌提供）

而且不只鞋好看，這波還同步推出服飾系列，從頭潮到腳！西裝夾克加入機能設計巧思，下襬有可調式彈性抽繩、背後透氣網布拼接加上鋸齒縫線，打造出層次感的街頭時尚。而刺繡Logo T恤，網版印刷搭配開衩下擺，不只舒服還很有動感，細節拉滿。連鴨舌帽都不放過，微彎帽舌搭上藍色拼接與絨面材質點綴，街頭與機能的極致混搭美學。

女團Hearts2Hearts上腳Converse厚底鞋、鉛筆腿穿出來！這雙ADERERROR最潮聯名鞋也要收

▲Converse x ADERERROR 西裝夾克／3,980，T恤／1,580元，鴨舌帽／1,280元。（圖／品牌提供）

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原始連結

關鍵字：

周刊王, Hearts2Heart, Converse, ADERERROR

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