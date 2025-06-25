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擺脫焦慮感的3種辦法　定下小目標轉移遠程注意力

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

成年人的世界沒有人不焦慮，很多人生活幾乎都與焦慮並存，大部分人的焦慮都來自於目標跟不上行動力，甚至擔心未來可能出現的差錯，擔心自己無法解決，而出現精神上的緊張，甚至出現失眠、咬指甲、冒汗等狀態，建議可以透過3個方式改善自我焦慮狀態，不僅心靈會變得更加踏實，焦慮感也會跟著減少。

▲焦慮,心靈,成長。（圖／pexels）

1.期望值和能力要匹配

在網路的世界裡，人們往往都只看到別人好的一面，久而久之，就會被這樣的氛圍感染，以為大家都是天天吃美食、天天出去玩，以為社會上都是年入千萬、月入百萬，但其實這畢竟的社會的少數，有太多失敗的案例沒PO出來讓你看見，其實要得到什麼，就得付出相同的努力，沒有人成功是隨隨便便的。

▲焦慮,心靈,成長。（圖／pexels）

2.定一個適當的小目標

很多人都會給自己一個小目標，通常都是以金錢為導向，但其實這樣是不對的，成功的標準不能以賺多賺少來決定，數字是無盡的，應該更多以自我滿足作為目標，更專注在自己的生活、興趣愛好上面，而不是只盯一個數字去看，拿捏工作與生活間的平衡感很重要，當你轉移那些注意力，反而生活就不會如此焦慮。

▲焦慮,心靈,成長。（圖／pexels）

3.學會感恩，按部就班去達成目標

社會價值感很重要，從身邊的小事情做起，會讓人越來越有信心，多幫助身邊的人，也是自我提升的過程，另外，對於想要達到的目標或是想做的事情，千萬不要急躁，按部就班地完成，靜下心，專注做好一件事情，越急躁反而容易失去自我。

關鍵字：

焦慮, 緊張, 心情, 情緒

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