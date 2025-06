「花生漫畫75周年特展」合體黃色小鴨　史努比姊姊穿GUCCI現身

▲花生漫畫75周年特展在信義新光三越展出,能看到多種面向的史努比。(圖/業者提供、讀者提供)

記者蔡惠如/綜合報導

經典漫畫角色史努比化身主角的「花生漫畫75週年特展」,近期在新光三越信義新天地A11開展,集結21位藝術家,重新打造與詮釋史努比的最新印象,融合藝術感與可愛復古風,甚至還跟黃色小鴨合體,可愛度爆表!讓你對於這本擁有75年歷史的漫畫,仍有耳目一新的感受。

「How Do You Do, Snoopy?花生漫畫75週年特展」從即起至9/7,在台北新光三越信義A11展出,其為《花生漫畫》難得一見的亞洲主題大展。展場分成四大區域,有50幅原創漫畫與動畫播映,還找來來自歐、美、亞洲共21位藝術家,從刺繡、陶藝到中藥材等不同媒材,重新詮釋這位全球最有人氣的小獵犬。

除了藝術展區,展場還設有時尚專區,展示多間國際精品品牌為史努比、與牠的姊姊貝兒量身打造的服裝設計,包括Gucci、Hermès都入列,讓你看見不一樣的史努比。還有互動體驗區「遨遊史努比宇宙」,設計靈感來自NASA太空任務,小朋友可以闖關玩遊戲,順便學點太空知識。

▲史努比姊姊貝拉(右)罕見現身,還穿了精品太奢華。

樂高從7/1起推出「玩心樂滿地」系列活動,一路舉行到8月底,橫跨全台8個熱門地點都會輪流開展,包含台北統一時代百貨、台中大遠百、高雄義享時尚廣場等地,首站在台北統一時代百貨2樓夢廣場從7/1正式開跑。

現場設計了三個闖關體驗,包括可以自己拼出指尖陀螺、溜溜球跳跳床,以及用樂高拼出森林中的奇幻生物。不只是動手玩,還有AR互動濾鏡跟打卡活動,闖完關卡還能拿到限量樂高人偶,參加越多越有機會拿好禮。活動現場還有五米高的樂高人偶「小樂」等你拍照,有時候還會現身和大家打招呼。