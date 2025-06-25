「花生漫畫75周年特展」合體黃色小鴨　史努比姊姊穿GUCCI現身

▲花生漫畫75周年特展在信義新光三越展出，能看到多種面向的史努比。（圖／業者提供、讀者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

經典漫畫角色史努比化身主角的「花生漫畫75週年特展」，近期在新光三越信義新天地A11開展，集結21位藝術家，重新打造與詮釋史努比的最新印象，融合藝術感與可愛復古風，甚至還跟黃色小鴨合體，可愛度爆表！讓你對於這本擁有75年歷史的漫畫，仍有耳目一新的感受。

「How Do You Do, Snoopy？花生漫畫75週年特展」從即起至9／7，在台北新光三越信義A11展出，其為《花生漫畫》難得一見的亞洲主題大展。展場分成四大區域，有50幅原創漫畫與動畫播映，還找來來自歐、美、亞洲共21位藝術家，從刺繡、陶藝到中藥材等不同媒材，重新詮釋這位全球最有人氣的小獵犬。

除了藝術展區，展場還設有時尚專區，展示多間國際精品品牌為史努比、與牠的姊姊貝兒量身打造的服裝設計，包括Gucci、Hermès都入列，讓你看見不一樣的史努比。還有互動體驗區「遨遊史努比宇宙」，設計靈感來自NASA太空任務，小朋友可以闖關玩遊戲，順便學點太空知識。

▲史努比姊姊貝拉（右）罕見現身，還穿了精品太奢華。

樂高從7／1起推出「玩心樂滿地」系列活動，一路舉行到8月底，橫跨全台8個熱門地點都會輪流開展，包含台北統一時代百貨、台中大遠百、高雄義享時尚廣場等地，首站在台北統一時代百貨2樓夢廣場從7／1正式開跑。

現場設計了三個闖關體驗，包括可以自己拼出指尖陀螺、溜溜球跳跳床，以及用樂高拼出森林中的奇幻生物。不只是動手玩，還有AR互動濾鏡跟打卡活動，闖完關卡還能拿到限量樂高人偶，參加越多越有機會拿好禮。活動現場還有五米高的樂高人偶「小樂」等你拍照，有時候還會現身和大家打招呼。