Dior綠松石色錶面好亮眼　秀氣錶變活潑了

▲模特兒戴著La D My Dior 19mm 18K金搭配綠松石色彩漆面盤鑲鑽腕錶。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由Dior珠寶腕錶創意總監Victoire de Castellane 設計的首款腕錶La D My Dior， 藉由不同材質、顏色與錶徑尺寸，不斷獻上驚喜，2023年以來更融入品牌經典符碼Cannage籐格紋，從面盤延伸至金屬錶帶，展現精緻的手工雕刻幾何圖案，近期再添新作，其中共有19mm與25mm兩種尺寸的18K金光芒與亮麗綠松石漆面腕錶，以迷人色彩展現充滿活潑氣息的夏日風格，各限量20只。





▲模特兒戴Dior La D My Dior 25mm 18K金搭配珍珠母貝面盤鑲鑽腕錶。

La D My Dior系列腕錶最入門的精鋼錶也豐富陣容，加入19mm與25mm兩種尺寸的灰色珍珠母貝面盤款式；而25mm版本則新增18K金錶圈與白色珍珠母貝面盤腕錶，可搭配黑色緞面錶帶或鑲嵌鑽石的18K金錶鍊，展現優雅風格 。





▲模特兒示範Dior La D My Dior 25mm精鋼搭配灰色珍珠母貝面盤錶（左起），18K金搭配滿鑽面盤錶，精鋼搭配18K金錶圈珍珠母貝面盤腕錶。

綜觀今年新錶中最熱門的綠松石漆面錶款，勞力士（Rolex）綠松石藍漆面錶面Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶肯定榜上有名，包括本屆法國網球公開賽男單冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、歌手張韶涵、好萊塢男星馬克華柏格（Mark Wahlberg）都將此錶納為收藏，亮眼配色成功吸引目光。





▲勞力士綠松石藍漆面錶面的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶，1,291,000元。（圖／勞力士提供）