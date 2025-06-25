多喝水能預防！營養師：「4類人」是腎結石高危險群　

▲多喝水能幫助尿液稀釋。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌且三餐外食，不少人有腎結石還不自知，但一痛起來就要人命，聽聽營養師教你如何預防腎結石，也提醒4種人為腎結石高危險群要注意。

坊間有人說吃太多鈣會得腎結石，營養師高敏敏表示這是個常見的迷思，不少人為了預防結石而少喝牛奶，其實不補鈣反而讓風險更高，那麼要如何正確吃呢？一起來了解！

#每日攝取鈣質1000mg

足夠的鈣質反而能與腸道中的草酸結合，減少草酸進入血液，來降低腎結石風險，建議可以補充牛奶、小魚乾、鈣片、起司等鈣質來源，確保每天鈣攝取充足。

#減少動物蛋白、適量攝取植物蛋白

過量動物性蛋白(如紅肉、內臟)會增加尿液中的鈣和尿酸，讓腎結石風險上升，建議多吃植物性蛋白，像是黑豆、鷹嘴豆、黃豆、毛豆等，不僅有富含蛋白質，還擁有膳食纖維，有助於腎臟健康。

#每日充足飲水量

多喝水是預防腎結石的關鍵！ 每天至少喝2000-2500ml的水，幫助尿液稀釋、降低草酸鈣結晶形成的機會，而檸檬水也含有檸檬酸，可以幫助防止腎結石生成，也是不錯的選擇。

#自行料理新鮮食物

加工食品、外食常含高鈉、添加物容易增加腎臟負擔，自己烹調能掌控用鹽量，選擇新鮮食材、降低結石風險。

營養師高敏免也點名腎結石高風險群，請務必要留意。

▲濃湯的鈉含量高，也會增加腎結石風險。（圖／Unsplash，以下同）

1.水分攝取不足者

當身體缺乏足夠的水分時，尿液濃度會增加，導致礦物質(如鈣、草酸、尿酸)更容易結晶並形成結石。

2.飲食不均衡者

飲食不均勻是導致腎結石的重要因素，特別是高草酸、高蛋白和高鈉飲食都可能增加結石的風險，無論是某些營養素

攝取過多或過少，都可能干擾身體的礦物質代謝，進而促成腎結石的形成。

3.肥胖與代謝異常者

肥胖與代謝症候群會影響腎臟功能，導致尿液酸鹼值失衡，增加結石風險，高尿酸血症常見於肥胖者，尿液中的尿酸

過高，也容易導致尿酸結石。

4.家族史與遺傳史



若家族中有腎結石病史，個人罹患腎結石的機率會增加，或是身體有其他疾病都有可能引發腎結石。

▲（圖／翻攝自FB／營養師高敏敏）

