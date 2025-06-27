夏季水保養正夯！La Mer推出油切精華水　讓肌膚油水平衡

記者曾怡嘉／綜合報導

悶熱夏季，肌膚油水失衡，肌底處於過於乾燥或是過於油膩的失衡狀態，擦保養品也僅止於肌膚表面保濕，不會真正滲入肌底，因此要讓肌膚真正有效的保養，讓肌底充滿水分，第一步必須先穩定膚況，從回歸肌膚平衡開始，精華水一抹有感，不怕帶給肌膚多於負擔。

▲LA MER 超能精華平衡露，150ml，6,000元。

LA MER 相信肌膚的年輕光采，始於深海珍稀能量，今夏推出全新超能平衡精華露，不僅傳承其高效抗老、修護力與療癒能量，更針對油水平衡再進化，清爽的水感質地，能夠深入肌底調理，穩定膚況、細緻毛孔、煥亮膚色，即便於悶熱潮濕的台灣夏季，肌膚依然能感受舒適輕盈與舒適呵護。

▲LA MER × COFFEE LAW專屬「夏季限定特調平衡飲」。

超能平衡精華露內含海洋平衡生物藻，有效油脂分泌，使肌膚恢復透亮與油水平衡；益菌平衡發酵精華則是從肌底打造好環境，幫助穩定膚況，輕感水凝滲透科技能使質地瞬間轉化為超微水露，迅速吸收。

▲LANEIGE 神經醯胺超導機能水，170ml，1,100元。

蘭芝推出神經醯胺超導機能水，其中獨家動態控油配方，幫助告別油光與乾燥，幫助重回油水平衡，特別的是神經醯胺凝膠乳霜轉化為化妝水的二合一高保濕化妝水，享有凝膠乳霜的超高保濕力，卻超越凝膠乳霜的吸收速度，輕盈水感清爽質地，偕同積雪草及依克多因成份舒緩受刺激肌膚，使用瞬間立即可感受到肌膚降溫。