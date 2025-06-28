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酥皮濃湯竟不是第一！營養師曝「湯品熱量排行榜」

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▲▼營養師曝「湯品熱量排行榜」 。（圖／Pexels）

▲酥皮濃湯的酥皮熱量不容小覷。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

有時候就是想來碗湯才覺得完整，但你知道湯品的熱量有多高嗎？營養師高敏敏分享各式湯品熱量圖鑑，看看你最愛的哪碗是否也藏著熱量陷阱。

▲▼營養師曝「湯品熱量排行榜」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#各種湯品熱量圖鑑（以上每碗約一人份為基準）

麻油雞湯：450 kcal

→ 高油＋補身食材，適合冬天進補，但熱量破表，建議適量攝取。

肉燥湯：420 kcal

→以絞肉、油脂為基底，熱量來自油脂與肉類本身。

四神湯：380 kcal
→ 藥膳型＋內臟類食材，營養豐富但熱量也不低。

酥皮濃湯：375 kcal
→ 麵粉和油脂製成的酥皮，熱量不容小覷。

十全排骨湯：365 kcal
→常見中藥補湯，湯底濃郁＋肉量足，熱量偏高。

蘿蔔排骨酥：335 kcal
→帶油排骨與炸過的食材，熱量其實並不低。

土魠魚羹：315 kcal
→炸土魠＋勾芡羹湯，也需要適量攝取。

鮮魚羹：235 kca

l→沒有油炸處理的魚羹較清淡，但是別忘了勾芡熱量也不低。

清燉牛肉湯：211 kcal
→肉量足、湯底無過度油脂，是牛肉湯中相對清爽的選擇。

玉米濃湯：190 kcal
→雖名為濃湯，但若沒加入酥皮、肉類，熱量其實不算高。

貢丸湯：185 kcal
→丸類屬加工品，湯雖然很清，但丸子本身含脂肪與鈉。

米粉湯：160 kcal
→米粉是主食來源，湯底清，但澱粉為熱量來源。

酸辣湯：155 kcal
→勾芡＋油＋蛋花等熱量堆疊，建議少喝或稀釋。

餛飩湯：145 kcal
→餛飩皮為澱粉來源 搭配清湯熱量控制得宜

蚵仔湯：127 kcal
→蚵仔高蛋白低脂肪，湯底清淡，是優選湯品之一。

想喝湯又怕胖？營養師高敏敏建議4大原則，可以喝得盡興又健康。

#加蔬菜來增加膳食纖維

加入蔬菜可以減緩血糖上升、提升飽足感，像是青菜、豆腐、海帶都是好選擇。

#少加高鈉調味料

湯不要太重口味，可挑選清淡原湯。

#避開加工食品

避開丸子、貢丸、豆皮、滷味類，改選改選原型食材像是魚片、豆腐、蔬菜

#選清湯、少勾芡類型

勾芡羹湯易增加熱量與負擔，蚵仔湯、牛肉湯更優。

營養師也提醒，不少人喜歡在家自己煮馬鈴薯濃湯、南瓜濃湯，看起來雖然健康，但是像馬鈴薯和南瓜這類這類原本屬於低升糖的澱粉類，一旦打成泥、再經過長時間燉煮後 就容易變成高升糖的食物。煮湯時裡面的食材盡量保留塊狀，減少打泥處理，才能避免血糖飆太快。

關鍵字：

湯品, 熱量, 營養, 營養師, 健康

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