fb ig video ETtoday search mobile

肌膚粉刺痘痘橫生！3關鍵維持乾淨美肌　飲食、洗面乳都要慎選

>

記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖、品牌提供

夏日炎炎，粉塵、日曬、灰塵、微生物細菌滿天飛，皮膚老是流汗又出油，各種粉刺、油痘等粗糙膚況，營養師GARY就提出三大解決方案，透過正確清潔，幫助肌膚重現乾淨穩定。

洗臉,清潔,ALBION,樟之物語,。（圖／達志示意圖、品牌提供）

＃早晚最多兩次就夠

夏天出油就讓人忍不住想洗臉，建議一天早晚兩次為宜，若因出油嚴重或運動流汗，可視情況再加洗一次，但是不要過度清潔，容易造成肌膚過乾，失去保濕力，反而更容易出現敏感、緊繃、脫屑等問題，建議適當清理即可。

＃選用合適的洗臉單品

男女肌膚厚度、毛孔大小和油脂分泌皆不相同，女生臉部應著重保濕、鎖水、滋潤、撫平皺紋，男生則是要以清潔、控油、去角質為主，因此建議挑選適合自己膚質的單品，會更好調理肌膚問題。

洗臉,清潔,ALBION,樟之物語,。（圖／達志示意圖、品牌提供）

＃飲食也是關鍵

肌膚出油跟飲食息息相關，攝入體內的食物，會反應在膚質上，因此均衡飲食對於肌膚維護也十分重要，很多人特別愛吃炸物、高熱量食品，而當體內油脂累積過多的時候，就會轉成油脂，分泌到皮膚表層，更會加劇毛孔阻塞問題，造成痘痘「雨林」，建議補充健康油脂：亞麻仁油、橄欖油等等，也可挑選抗氧化、膳食纖維多的食物進行補充。

【推薦單品】

＃樟之物語 活力幻顏精華皂，75g、售價780元

洗臉,清潔,ALBION,樟之物語,。（圖／達志示意圖、品牌提供）

由南橋集團推出的個人保養品牌樟之物語集結多年製皂經驗，濃萃出專門針對臉部肌膚呵護的單品，小小一顆皂體裡面蘊含酯化酪梨油、夏威夷堅果油等成分，清潔之餘還可以加強肌膚洗後不乾澀，細緻櫻桃果核顆粒更可以加強老廢角質調理，重現細緻平滑美肌。

＃ALBION 隨肌所選礦萃泡沫潔顏乳，120g、售價850元

洗臉,清潔,ALBION,樟之物語,。（圖／達志示意圖、品牌提供）

ALBION專為年輕世代打造的全新支線隨肌所選優白系列，以繽紛可愛的設計，吸引年輕族群的目光，但在成分配方可以說是富含深厚科研底蘊，全新泡沫潔顏乳採用日本蓼藍精萃能夠加強肌膚抗氧化，更是搭載蒙脫石、澎潤土以及日本棚倉黏土、高嶺土四種礦物黏土，可以更溫和的帶走肌膚髒污與油脂，重現潔淨清爽。

關鍵字：

洗臉, 清潔, ALBION, 樟之物語

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【碉堡剋星】轟炸伊朗核設施影片曝光！ 猛鑽地下「炸出煉獄火光」

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

酥皮濃湯竟不是第一！營養師曝「湯品熱量排行榜」

酥皮濃湯竟不是第一！營養師曝「湯品熱量排行榜」

你是哪種隱藏人格？韓國心理測驗超準

你是哪種隱藏人格？韓國心理測驗超準

史努比75週年！2025必收最萌聯名　泡泡瑪特、COACH手袋全都要搶

史努比75週年！2025必收最萌聯名　泡泡瑪特、COACH手袋全都要搶

實體百貨開始「不賣東西」了　卻讓你更想再去一趟 夏季水保養正夯！La Mer推出油切精華水　讓肌膚油水平衡 奢華不再是手上的包　Z世代重新定義什麼叫值得花錢 昆凌新髮型曝光嫩回20歲少女顏！「雙麻花辮」3個細節小臉又超美 新莊女生快筆記　宏匯廣場改裝20間新品牌進駐 夏日必備5雙涼鞋！韓韶禧、王淨同款穿搭公式　厚底一秒拉長比例 超乎想像！盤點早睡的「5個好處」　控制體重超有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面