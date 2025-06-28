肌膚粉刺痘痘橫生！3關鍵維持乾淨美肌　飲食、洗面乳都要慎選

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖、品牌提供

夏日炎炎，粉塵、日曬、灰塵、微生物細菌滿天飛，皮膚老是流汗又出油，各種粉刺、油痘等粗糙膚況，營養師GARY就提出三大解決方案，透過正確清潔，幫助肌膚重現乾淨穩定。

＃早晚最多兩次就夠

夏天出油就讓人忍不住想洗臉，建議一天早晚兩次為宜，若因出油嚴重或運動流汗，可視情況再加洗一次，但是不要過度清潔，容易造成肌膚過乾，失去保濕力，反而更容易出現敏感、緊繃、脫屑等問題，建議適當清理即可。

＃選用合適的洗臉單品

男女肌膚厚度、毛孔大小和油脂分泌皆不相同，女生臉部應著重保濕、鎖水、滋潤、撫平皺紋，男生則是要以清潔、控油、去角質為主，因此建議挑選適合自己膚質的單品，會更好調理肌膚問題。

＃飲食也是關鍵

肌膚出油跟飲食息息相關，攝入體內的食物，會反應在膚質上，因此均衡飲食對於肌膚維護也十分重要，很多人特別愛吃炸物、高熱量食品，而當體內油脂累積過多的時候，就會轉成油脂，分泌到皮膚表層，更會加劇毛孔阻塞問題，造成痘痘「雨林」，建議補充健康油脂：亞麻仁油、橄欖油等等，也可挑選抗氧化、膳食纖維多的食物進行補充。

【推薦單品】

＃樟之物語 活力幻顏精華皂，75g、售價780元

由南橋集團推出的個人保養品牌樟之物語集結多年製皂經驗，濃萃出專門針對臉部肌膚呵護的單品，小小一顆皂體裡面蘊含酯化酪梨油、夏威夷堅果油等成分，清潔之餘還可以加強肌膚洗後不乾澀，細緻櫻桃果核顆粒更可以加強老廢角質調理，重現細緻平滑美肌。

＃ALBION 隨肌所選礦萃泡沫潔顏乳，120g、售價850元

ALBION專為年輕世代打造的全新支線隨肌所選優白系列，以繽紛可愛的設計，吸引年輕族群的目光，但在成分配方可以說是富含深厚科研底蘊，全新泡沫潔顏乳採用日本蓼藍精萃能夠加強肌膚抗氧化，更是搭載蒙脫石、澎潤土以及日本棚倉黏土、高嶺土四種礦物黏土，可以更溫和的帶走肌膚髒污與油脂，重現潔淨清爽。