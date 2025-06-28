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超美PRADA蝴蝶結珠寶收服女孩心！黃金回收自電子零件　鑽石用人工培育

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▲PRADA珠寶。（圖／品牌提供）

▲PRADA Eternal Gold珠寶系列，以再生金、培育鑽石打造。

記者林明瑋／台北報導　圖／品牌提供、翻攝PRADA IG

永續，這是一個很大、很難能做到完整的題目，但有一點開始與實踐都是好的。PRADA Eternal Gold珠寶是一例，使用再生黃金、實驗室培育鑽石，用不同的視角打造高級珠寶，繼去年5月後，再度來台展出，其中蝴蝶結系列首度在台灣亮相，線條簡潔，集結可愛、個性與優雅，有耳環、手環、戒指等，輕鬆收服女孩的心。 

▲PRADA珠寶。（圖／品牌提供）

▲PRADA珠寶。（圖／品牌提供）

▲PRADA珠寶。（圖／品牌提供）

▲PRADA Eternal Gold珠寶推出蝴蝶結系列，優雅又帶著個性。

PRADA致力於永續，例如Re-Nylon尼龍系列包款全運用創新的可持續再生尼龍，Eternal Gold珠寶也是同樣意念，黃金從廢棄首飾、電子零件中的貴金屬回收後再生，不但可追溯且來源符合道德標準，減少新金礦的開採，保護環境與人權，1克拉以上為實驗室培育鑽石，強調卓越的切割，無色與VVS淨度，並具備GIA認證，小於1克拉則為可追溯來源的天然鑽石，每件作品的來源與製程都記錄於Aura區塊鏈平台，消費者可以清楚追蹤製作歷程。

▲PRADA珠寶。（圖／品牌提供）

▲PRADA珠寶。（圖／品牌提供）

▲心形珠寶的下半部，是經典三角形。

不少珠寶設計融入經典PRADA Triangle三角形，Prada Cut鑽石切工為PRADA獨有，以51個切面精彩地琢磨出三角形鑽石，蛇形系列的蛇頭由三個三角形組成，而愛心系列的心形，則可見到是以圓潤的弧線與三角形組成，蝴蝶結系列則是首度來台展出的作品，以長方形畫出優雅的蝴蝶結模樣，同時帶有俐落個性。

來台展出的PRADA Eternal Gold珠寶除了少部分為現成作品，其餘皆為訂製款式，可依喜好微調寶石的鑲嵌方式等，等待時間約半年。

▲PRADA珠寶。（圖／品牌提供）

▲PRADA珠寶。（圖／品牌提供）

▲PRADA珠寶。（圖／品牌提供）

▲Prada Cut為PRADA獨有、以51個切面打造三角形鑽石。

▲PRADA珠寶。（圖／品牌提供）
▲Prada Eternal Gold鑽石蛇形戒指，蛇頭以3個三角形組成。

【看更多珠寶】

TASAKI X NICCOLÒ PASQUALETTI膠囊系列

來自義大利、現居巴黎的設計師Niccolò Pasqualetti擅長詮釋義大利傳統剪裁技術，透過融合自然幾何靈感，創作出帶有曖昧中性氣質的獨特設計風格，與日本珠寶品牌TASAKI合作，結合雙方優勢，發展出珍珠更多的可能。

例如從自然界的對比美感中汲取靈感，讓流動的海水與珍珠的靜謐、堅硬的貝殼外殼與內層柔滑細緻的珠層，展現出衝突之中孕育而生的和諧美感，或是重新詮釋珍珠養殖場中海洋與珍珠母貝的意象、探索珍珠母貝內蘊的自然能量等，每件作品都充滿魅力。

▲PRADA珠寶。（圖／品牌提供）

▲PRADA珠寶。（圖／品牌提供）

►賈靜雯個性珍珠上身秀百變魅力　尖刺設計好前衛

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關鍵字：

PRADA, PRADA Eternal Gold

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