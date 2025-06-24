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賈靜雯個性珍珠上身秀百變魅力　尖刺設計好前衛

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▲▼ Tasaki,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲賈靜雯出席日本獨立電影《Candlistick》日本發布會，穿CHATS by C.DAM禮服搭配TASAKI高級珠寶。（圖／Tasaki提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

賈靜雯日前在東京與日本實力派男星阿部寬同台，宣傳兩人攜手主演的獨立電影《Candlestick》，她選穿CHATS by C.DAM簡約黑白禮服，搭配日本珠寶品牌 TASAKI 高辨識度的balance 及 danger 系列珠寶，展現剛柔並濟的魅力，特別是指間排列4顆珍珠與單顆鑽石球的百萬元balance decade戒指，舉手投足之間格外吸睛。

▲▼ Tasaki,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲賈靜雯戴上TASAKI balance decade pearls & diamonds 戒指吸睛。

▲▼ Tasaki,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲TASAKI balance decade pearls & diamonds 戒指，1,100,000元。

TASAKI danger系列珠寶則以大膽尖爪設計著稱，賈靜雯同時搭配danger neo diamonds pavé系列耳環與戒指，尖爪就從圓潤珍珠竄出，展現前衛且充滿張力的美感，凸顯她優雅又不失個性的時尚風格。

▲▼ Tasaki,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲TASAKI danger plus diamonds pave 戒指，159,000元。

▲▼ Tasaki,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲TASAKI danger neo diamonds pave 耳環，105,000元。

同樣以珍珠作品聞名MIKIMOTO，則以靈動的緞帶主題Jeux de Rubans系列受到台灣藏家喜愛，巧妙以貴金屬鑲鑽勾勒出緞帶華麗之姿 ，其中一款18K黃金珍珠項鍊還可繞成手鍊佩戴，實踐穿搭自由。

▲▼ Tasaki,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Jeux de Rubans 白金鑽石戒指，280,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼ Tasaki,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Jeux de Rubans 18K黃金珍珠項鍊亦可作為手鍊，360,000元。

►TASAKI攜手新銳時裝設計師　珍珠更時髦、髮晶首亮相

►北川景子同款珍珠登台　MIKIMOTO蝴蝶結珠寶甜美可人

關鍵字：

賈靜雯, TASAKI, MIKIMOTO

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