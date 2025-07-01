最容易精神出軌星座Top3　雙子聊著聊著就容易產生好感

▲以下3個星座很容易對他人投入情感依附。（圖／tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

在12星座中，有些星座天生情感豐富、對愛有許多幻想與投射，容易陷入「精神出軌」的狀態，雖然未必真的行動，但內心早已悄悄越界，最容易精神出軌的星座排行榜Top 3，看看有誰進榜了！

#Top 1 雙魚座

雙魚座是浪漫的代表，對愛情總有過度理想化的傾向。當現實中的愛情卡關，他們很容易在腦海中建構出另一段理想愛情劇本，甚至對身邊朋友投入情感依附，只要有人給他足夠溫柔或傾聽，就可能情感轉移。對雙魚而言，精神上的依戀更勝於身體接觸。

#Top 2 天秤座

天秤座擁有出色外表且社交能力強，很容易和身邊友人發展成互相欣賞的關係，他們習慣與人保持曖昧的安全距離，即便有另一半，也不排斥與他人心靈交流。由於天秤不喜歡衝突，常把「欣賞」包裝成無害，但這種模糊的互動卻可能造成情感界線的模糊，很容易成為精神出軌的開端。

Top 3 雙子座

雙子座新鮮感，當感情進入平淡期，便很容易被身旁的新鮮人事物吸引。他們很容易透過聊天建立情感聯結，不知不覺間就可能對別人產生好感。雙子座雖然外表嚮往自由自在，但其實內心容易孤單，當原本的感情無法滿足他們的心理需求時，就可能轉向其他人尋求理解與刺激。