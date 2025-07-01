fb ig video ETtoday search mobile

最容易精神出軌星座Top3　雙子聊著聊著就容易產生好感

>

▲▼最容易精神出軌星座Top3公開 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲以下3個星座很容易對他人投入情感依附。（圖／tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

在12星座中，有些星座天生情感豐富、對愛有許多幻想與投射，容易陷入「精神出軌」的狀態，雖然未必真的行動，但內心早已悄悄越界，最容易精神出軌的星座排行榜Top 3，看看有誰進榜了！

#Top 1 雙魚座

雙魚座是浪漫的代表，對愛情總有過度理想化的傾向。當現實中的愛情卡關，他們很容易在腦海中建構出另一段理想愛情劇本，甚至對身邊朋友投入情感依附，只要有人給他足夠溫柔或傾聽，就可能情感轉移。對雙魚而言，精神上的依戀更勝於身體接觸。

▲▼最容易精神出軌星座Top3公開 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#Top 2 天秤座

天秤座擁有出色外表且社交能力強，很容易和身邊友人發展成互相欣賞的關係，他們習慣與人保持曖昧的安全距離，即便有另一半，也不排斥與他人心靈交流。由於天秤不喜歡衝突，常把「欣賞」包裝成無害，但這種模糊的互動卻可能造成情感界線的模糊，很容易成為精神出軌的開端。

Top 3 雙子座

雙子座新鮮感，當感情進入平淡期，便很容易被身旁的新鮮人事物吸引。他們很容易透過聊天建立情感聯結，不知不覺間就可能對別人產生好感。雙子座雖然外表嚮往自由自在，但其實內心容易孤單，當原本的感情無法滿足他們的心理需求時，就可能轉向其他人尋求理解與刺激。

關鍵字：

星座, 愛情, 出軌, 情感, 心理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【灑出整車啤酒】貨車沒綁牢！民眾狂撿駕駛超崩潰

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

最容易精神出軌星座Top3　雙子聊著聊著就容易產生好感

最容易精神出軌星座Top3　雙子聊著聊著就容易產生好感

即使不完美也先開始！「4個方法」教你克服拖延症

即使不完美也先開始！「4個方法」教你克服拖延症

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　迎接下半年免費一杯喝起來

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　迎接下半年免費一杯喝起來

安格斯12星座一周運勢6／30-7／6　金牛結識帶財朋友、天蠍旅遊運極強 5個越來越窮的生活習慣　勿小看「複利效應」的巨大差距 你是哪種隱藏人格？韓國心理測驗超準 每天吃也不會胖！「火鍋減肥法」記住6大原則　沾醬、鍋底都隱藏陷阱 新莊女生快筆記　宏匯廣場改裝20間新品牌進駐 史努比75週年！2025必收最萌聯名　泡泡瑪特、COACH手袋全都要搶 日網瘋傳神準「遊樂園心測」！從你最想玩的設施看內心缺口

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面