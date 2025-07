樂高夏日互動活動登場　任務超好玩打卡還送贈品

▲樂高今年夏日展開全台巡迴活動,5米高小樂打卡超威風。(圖/品牌提供)

記者蔡惠如/綜合報導

今年暑假,樂高以「Let's Take a BRICK!玩心樂滿地」為主題,啟動一場橫跨北中南的暑期互動體驗活動。首站從統一時代百貨台北店出發,結合趣味關卡、限定打卡點與滿額贈禮,邀請親子一起進入巨型樹洞的想像世界。

活動期間樂高將在台北、高雄等地設置5米高的「小樂」裝置,吸睛又可愛,化身不同角色與場景,帶領大小朋友展開找樂探險。從台北夢廣場的森林探險,到花博公園的野餐派對,或是小巨蛋的溜冰應援,再到高雄哈瑪星的鐵道旅行,小樂的行程充滿驚喜與童趣,也鼓勵參與者放下壓力,透過積木拼砌找回玩心。

首站台北活動設置三大體驗關卡,包括用樂高積木製作紓壓指尖陀螺、配合溜溜球在彈跳床上放電的動態體驗、以及發揮想像力打造奇幻森林角色。參加者完成挑戰後可獲得「樂高經典2×4積木包」,現場還有大型充氣小樂與巨型點心場景,適合親子一同拍照打卡,捕捉夏日回憶。

除了體驗活動,樂高也設計了串聯北中南的「AR濾鏡集章任務」。參加者可在指定地點掃描QR Code,解鎖活動限定「小樂閃卡」,集滿兩張以上並前往樂高授權專賣店,就有機會兌換限量樂高人偶。

業者表示,即起至7/17於台北快閃店內任意消費,即可獲得「30689生日派對動物」贈品;消費滿2,800元,可獲得樂高野餐墊;消費滿3,800元再加送午餐袋,憑統一會員卡全館消費滿3,500元,還可獲得積木造型鉛筆盒。全台指定門市購買盒組滿1,600元也可獲得限量樂高溜溜球。

經典漫畫角色史努比化身主角的「花生漫畫75週年特展」,近期在新光三越信義新天地A11開展,集結21位藝術家,重新打造與詮釋史努比的最新印象,融合藝術感與可愛復古風,甚至還跟黃色小鴨合體,可愛度爆表!讓你對於這本擁有75年歷史的漫畫,仍有耳目一新的感受。

▲花生漫畫75周年特展在信義新光三越展出,能看到多種面向的史努比。(圖/業者提供、讀者提供)

「How Do You Do, Snoopy?花生漫畫75週年特展」從即起至9/7,在台北新光三越信義A11展出,其為《花生漫畫》難得一見的亞洲主題大展。展場分成四大區域,有50幅原創漫畫與動畫播映,還找來來自歐、美、亞洲共21位藝術家,從刺繡、陶藝到中藥材等不同媒材,重新詮釋這位全球最有人氣的小獵犬。

除了藝術展區,展場還設有時尚專區,展示多間國際精品品牌為史努比、與牠的姊姊貝兒量身打造的服裝設計,包括Gucci、Hermès都入列,讓你看見不一樣的史努比。還有互動體驗區「遨遊史努比宇宙」,設計靈感來自NASA太空任務,小朋友可以闖關玩遊戲,順便學點太空知識。

▲史努比姊姊貝拉(右)罕見現身,還穿了精品太奢華。