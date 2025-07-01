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樂高夏日互動活動登場　任務超好玩打卡還送贈品

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▲樂高夏日全台巡迴活動。（圖／品牌提供）

▲樂高今年夏日展開全台巡迴活動，5米高小樂打卡超威風。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年暑假，樂高以「Let's Take a BRICK！玩心樂滿地」為主題，啟動一場橫跨北中南的暑期互動體驗活動。首站從統一時代百貨台北店出發，結合趣味關卡、限定打卡點與滿額贈禮，邀請親子一起進入巨型樹洞的想像世界。

活動期間樂高將在台北、高雄等地設置5米高的「小樂」裝置，吸睛又可愛，化身不同角色與場景，帶領大小朋友展開找樂探險。從台北夢廣場的森林探險，到花博公園的野餐派對，或是小巨蛋的溜冰應援，再到高雄哈瑪星的鐵道旅行，小樂的行程充滿驚喜與童趣，也鼓勵參與者放下壓力，透過積木拼砌找回玩心。

▲樂高夏日全台巡迴活動。（圖／品牌提供）

首站台北活動設置三大體驗關卡，包括用樂高積木製作紓壓指尖陀螺、配合溜溜球在彈跳床上放電的動態體驗、以及發揮想像力打造奇幻森林角色。參加者完成挑戰後可獲得「樂高經典2×4積木包」，現場還有大型充氣小樂與巨型點心場景，適合親子一同拍照打卡，捕捉夏日回憶。

▲樂高夏日全台巡迴活動。（圖／品牌提供）

除了體驗活動，樂高也設計了串聯北中南的「AR濾鏡集章任務」。參加者可在指定地點掃描QR Code，解鎖活動限定「小樂閃卡」，集滿兩張以上並前往樂高授權專賣店，就有機會兌換限量樂高人偶。

▲樂高夏日全台巡迴活動。（圖／品牌提供）

業者表示，即起至7／17於台北快閃店內任意消費，即可獲得「30689生日派對動物」贈品；消費滿2,800元，可獲得樂高野餐墊；消費滿3,800元再加送午餐袋，憑統一會員卡全館消費滿3,500元，還可獲得積木造型鉛筆盒。全台指定門市購買盒組滿1,600元也可獲得限量樂高溜溜球。

▲樂高夏日全台巡迴活動。（圖／品牌提供）

經典漫畫角色史努比化身主角的「花生漫畫75週年特展」，近期在新光三越信義新天地A11開展，集結21位藝術家，重新打造與詮釋史努比的最新印象，融合藝術感與可愛復古風，甚至還跟黃色小鴨合體，可愛度爆表！讓你對於這本擁有75年歷史的漫畫，仍有耳目一新的感受。

▲花生漫畫75周年特展。（圖／業者提供、讀者提供）

▲花生漫畫75周年特展。（圖／業者提供、讀者提供）

▲花生漫畫75周年特展。（圖／業者提供、讀者提供）

▲花生漫畫75周年特展在信義新光三越展出，能看到多種面向的史努比。（圖／業者提供、讀者提供）

「How Do You Do, Snoopy？花生漫畫75週年特展」從即起至9／7，在台北新光三越信義A11展出，其為《花生漫畫》難得一見的亞洲主題大展。展場分成四大區域，有50幅原創漫畫與動畫播映，還找來來自歐、美、亞洲共21位藝術家，從刺繡、陶藝到中藥材等不同媒材，重新詮釋這位全球最有人氣的小獵犬。

▲花生漫畫75周年特展。（圖／業者提供、讀者提供）

▲花生漫畫75周年特展。（圖／業者提供、讀者提供）

▲花生漫畫75周年特展。（圖／業者提供、讀者提供）

除了藝術展區，展場還設有時尚專區，展示多間國際精品品牌為史努比、與牠的姊姊貝兒量身打造的服裝設計，包括Gucci、Hermès都入列，讓你看見不一樣的史努比。還有互動體驗區「遨遊史努比宇宙」，設計靈感來自NASA太空任務，小朋友可以闖關玩遊戲，順便學點太空知識。

▲花生漫畫75周年特展。（圖／業者提供、讀者提供）▲花生漫畫75周年特展。（圖／業者提供、讀者提供）

▲史努比姊姊貝拉（右）罕見現身，還穿了精品太奢華。

關鍵字：

樂高, 互動體驗, 暑期活動, 積木, AR, 史努比, 花生漫畫

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