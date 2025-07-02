亞瑟士「蕾絲裙球鞋」聯手SHUSHU/TONG！小S女兒Lily踩PUMA怪獸鞋美翻

記者鮑璿安／綜合報導

2025下半年剛開始，就有話題必收鞋履亮相！ASICS SportStyle於2025巴黎時裝週期間打造靜謐風格快閃店，向品牌核心精神「Sound Mind, Sound Body」致敬，並搶先曝光兩款備受矚目的聯名系列：GEL-KINETIC FLUENT x SHUSHU/TONG與GEL-QUANTUM 360 I AMP x JJJJound。而近日小S女兒Lily Hsu 許韶恩親自演繹PUMA MOSTRO OG 怪獸鞋，也成為焦點。





▲ GEL-KINETIC FLUENT x SHUSHU/TONG 預計9月於台灣上市，建議售價NT$7,980 。（圖／品牌提供）





▲GEL-QUANTUM 360 I AMP x JJJJound則是雙方第四度合作。（圖／品牌提供）

ASICS SportStyle合作對象SHUSHU/TONG相信很多人不陌生，大陸設計師雷留樹和蔣雨彤於2015年在上海創立，結合女性夢幻風格打造時下叛逆風格單品，成為韓星Jennie愛牌之一。這次為鞋履GEL-KINETIC FLUENT融入浪漫蕾絲與高科技結構，結合女性視角與潮流語彙，鞋身佈滿細緻手工蕾絲，詮釋柔美與速度的「對比共生」。中底搭載FF BLAST PLUS、Scutoid GEL等高端科技，提供全天候舒適腳感，預計9月於台灣上市，建議售價NT$7,980。GEL-QUANTUM 360 I AMP x JJJJound則是雙方第四度合作，以極簡白為主調，搭配可視化GEL與TRUSSTIC科技元素，強調實用主義與高端質感，將於7月3日由INVINCIBLE獨家販售，建議售價NT$7,080。





▲Lily Hsu 許韶恩演繹這來自 1999 年的時尚怪獸——PUMA MOSTRO OG #怪獸鞋 。（圖／品牌提供）

Lily Hsu 許韶恩演繹這來自 1999 年的時尚怪獸——PUMA MOSTRO OG #怪獸鞋，外觀上以極具未來感的尖刺大底、不對稱鞋面與流線輪廓組合成前衛風格。有別於常見的潮流穿搭安全牌，體現帶刺的時尚在型走之中，強勢引領視線焦點。Lily 換上極簡黑短版上衣，以緞帶點綴袖口呈現甜美，搭配氣球裙、一雙長白襪成功拉長腿部線條。