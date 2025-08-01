卡地亞美洲豹靈動魅力迷人　雙豹首珠寶時髦亮相

▲卡地亞呈現兩豹首相依偎的Panthère de Cartier美洲豹18K金戒指。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）於1914年首次以鋪鑲寶石的豹紋圖案形式呈現於設計上，有「美洲豹女士」之稱的卡地亞高級珠寶部門藝術總監貞·杜桑（Jeanne Toussaint）為Panthère de Cartier美洲豹造型帶來蛻變，將其野性、魅力與高貴氣息展露無遺，品牌不斷延伸各種型態的美洲豹姿態，最新亮相的雙豹首設計的戒指與手環，即是不被框架形塑的代表作。

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹18K金鑽戒與手環時髦有型。

卡地亞Panthère de Cartier系列美洲豹珠寶的形象寫實化同時展現靈動魅力，關鍵在於傳承百年的設計美學與精湛工藝完美結合，運用貴金屬巧妙勾勒出美洲豹立體姿態，再以黑色真漆點綴斑紋，並於靈魂之窗眼睛鑲嵌沙弗萊石；華麗版本則採用品牌獨創的「毛皮鑲嵌法」工藝，採用金屬細絲精準環繞於每顆鑽石，透過細膩排列縞瑪瑙斑點，營造出栩栩如生的豹身紋理，雙眼則飾以祖母綠。





▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹18K白金鑽戒在指間閃耀。

最新Panthère de Cartier系列美洲豹珠寶運用兩種詮釋手法，呈現雙豹首相依偎的姿態，戒指有18K金、玫瑰金與18K白金鑲鑽款式可供選擇；手環則有真漆點綴的18K金與玫瑰金款式，以及鑲嵌美鑽的華麗設計，雙豹在指間或手腕間閃耀，彰顯佩戴者卓絕品味。





▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹18K金手環風格摩登。

▲華麗版的卡地亞Panthère de Cartier美洲豹18K玫瑰金鑲鑽手環。

美洲豹珠寶不僅散發狂野不羈魅力，同時也跨越性別界線，能完美融入時尚男女的日常穿搭，其中Panthère de Cartier美洲豹18K金項鍊即是結合力與美之作，戴上氣勢立現，而豹首造型耳環亦能搭配成套，穿戴出個人獨有風格。





▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹18K金項鍊設計中性，男女皆宜。





▲模特兒佩戴卡地亞Panthère de Cartier美洲豹18K金耳環俐落大方。

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹耳環另有18K白金鑲鑽版本。

卡地亞同時也化身為時間魔術師，為錶款施以魔法展現虛實交錯的美洲豹型態，推出巧妙融合斑馬和老虎紋路之間的Panthère de Cartier錶，品牌旗下的MAISON DES MÉTIERS D’ART大師工藝工作坊大膽運用色彩、材質和對比效果，成功創造絢麗色彩；此外，品牌為Panthère de Cartier系列增添玫瑰金或黃K金半鋪鑲錶款，錶鍊的各個鍊節鑲嵌尺寸漸變的圓形明亮式切割鑽石，彷彿滴落而下的晶瑩雨露，錶圈亦鑲嵌美鑽，搭配白色面盤流露高雅氣息，無論何種風格穿搭或場合需求，皆能透過卡地亞腕錶增添風采並展現自我風格，即刻點此前往鑑賞傑作、收藏經典。





▲卡地亞融合斑馬與老虎斑紋的Panthère de Cartier美洲豹全鋪鑲鑽石腕錶。





▲Panthère de Cartier美洲豹腕錶黃K金半鋪鑲鑽石款極具個性魅力。