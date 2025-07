2025定妝噴霧推薦清單！一噴搞定持妝與清爽感　擁有女團級底妝

▲夏天必備定妝噴霧。(圖/品牌提供)

韓國女團在舞台盡情唱跳,激烈舞蹈下雖然產生大量汗水與高溫,但臉上精緻妝容卻不脫妝、浮粉,依舊不動如山!女團級夏日膠水底妝步驟簡單,必備單品僅需粉底液與定妝噴霧,尤其定妝噴霧更適合於上妝前、底妝時、完妝後,甚至搭配上妝工具使用。

定妝噴霧推薦:PONY 絕對持久定妝噴霧 控油特霧版

延續經典版本強大持妝的超口碑實力,全新升級超膜神盾定妝科技2.0搭配複方植萃控油配方,加上專業彩妝師認證小分子極細噴霧,相當適合亞洲濕熱夏季氣候,一噴貼合肌膚秒成膜,快速吸油牢牢吸附底妝,清爽持久,從早到晚將妝容牢牢焊住、不脫妝,擺脫蜜粉容易產生的厚重浮粉、卡紋乾裂問題,絕對是打造質感霧面妝容的強力神助攻!

PONY 絕對持久定妝噴霧 控油特霧版 100ml/890元。

定妝噴霧推薦:I'M MEME 我愛超磁妝定妝噴霧(涼感控油)

2025年7月針對亞洲濕熱夏天推出全新我愛超磁吸定妝噴霧(涼感控油),特別適合混合、油肌使用,細緻噴霧輕盈覆蓋,一噴涼感降溫、控油持妝、防水抗汗且加倍霧感,大幅提升妝感精緻度,同時也可於上妝前噴灑於上妝工具,使彩妝更顯色、妝容服貼持久,全日維持妝容不NG!一噴快乾速成膜,維持肌膚清爽不沾黏。

I'M MEME 我愛超磁妝定妝噴霧(涼感控油) 60ml/420元。

定妝噴霧推薦:ORBIS 透妍定妝噴霧 限量回歸

透過搖勻的方式來讓美容成分將防脫妝成分給包覆起來,就能在噴上肌膚成膜後賦予肌膚潤澤並協助持妝且不易脫妝,更重要的是能讓妝容不易土石流。完妝後輕輕噴幾下還能為全臉賦予光澤感,讓底妝、眼妝、修容打亮等都維持剛上妝後的狀態,將完妝時的美好妝感定格,使用時請記得每一次按壓噴頭,都要按壓到底。

ORBIS 透妍定妝噴霧 50ml/550元。

定妝噴霧推薦:MAKE UP FOR EVER 超光肌控油定妝噴霧#黑特霧

超光肌控油定妝噴霧的液態蜜粉可同時控油並為精緻妝感鍍膜,讓妝容持續保持霧感!獨家噴頭設計讓噴霧極度細緻可顧及臉部的每個小細節,快速成膜牢牢定格底妝,讓妝感始終完美如初。擔心定妝後粉感太重就必須使用定妝噴霧結尾,可大大降低蜜粉粉感、再次全面鎖妝!

MAKE UP FOR EVER 超光肌控油定妝噴霧100ml/1,200元。

定妝噴霧推薦:高絲 美顏定格持粧噴霧PLUS(沁檸薄荷)

日本定粧噴霧市場熱銷No.1M防水耐汗防脫粧,夏天特別推出沁檸薄荷限量版!高強度防水護膜緊密均勻地貼合肌膚,有效防止粧容脫落。另外有全新抗汗防油成分,自動彈開皮脂預防泛油光、減少毛孔出油卡粉導致的脫粧問題。

高絲 美顏定格持粧噴霧PLUS(沁檸薄荷) 80ml/360元。

定妝噴霧推薦:DR.CINK 花蜜醒膚賦活持妝噴霧

國際彩妝師Jonathan Wu也推薦的花蜜持妝噴霧,他分享「有些人不喜歡全臉被噴定妝的感覺,可以噴在刷具上,對於局部容易脫妝、斑駁部分,用點壓方式,加在眼影、提亮、遮瑕的地方,妝感會更服貼且更細緻。」這款持妝噴霧就像用噴的水感吸油面紙,瞬間完成時尚霧感妝。

DR.CINK 花蜜醒膚賦活持妝噴霧 100mL/990元。

