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2025定妝噴霧推薦清單！一噴搞定持妝與清爽感　擁有女團級底妝

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2025定妝噴霧推薦清單！一噴搞定「持妝」與「清爽感」，從早到晚零斑駁、不卡粉

▲夏天必備定妝噴霧。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

韓國女團在舞台盡情唱跳，激烈舞蹈下雖然產生大量汗水與高溫，但臉上精緻妝容卻不脫妝、浮粉，依舊不動如山！女團級夏日膠水底妝步驟簡單，必備單品僅需粉底液與定妝噴霧，尤其定妝噴霧更適合於上妝前、底妝時、完妝後，甚至搭配上妝工具使用。

定妝噴霧推薦：PONY 絕對持久定妝噴霧 控油特霧版

延續經典版本強大持妝的超口碑實力，全新升級超膜神盾定妝科技2.0搭配複方植萃控油配方，加上專業彩妝師認證小分子極細噴霧，相當適合亞洲濕熱夏季氣候，一噴貼合肌膚秒成膜，快速吸油牢牢吸附底妝，清爽持久，從早到晚將妝容牢牢焊住、不脫妝，擺脫蜜粉容易產生的厚重浮粉、卡紋乾裂問題，絕對是打造質感霧面妝容的強力神助攻！

2025定妝噴霧推薦清單！一噴搞定「持妝」與「清爽感」，從早到晚零斑駁、不卡粉

▲PONY 絕對持久定妝噴霧 控油特霧版 100ml／890元。（圖／品牌提供）

定妝噴霧推薦：I'M MEME 我愛超磁妝定妝噴霧（涼感控油）

2025年7月針對亞洲濕熱夏天推出全新我愛超磁吸定妝噴霧（涼感控油），特別適合混合、油肌使用，細緻噴霧輕盈覆蓋，一噴涼感降溫、控油持妝、防水抗汗且加倍霧感，大幅提升妝感精緻度，同時也可於上妝前噴灑於上妝工具，使彩妝更顯色、妝容服貼持久，全日維持妝容不NG！一噴快乾速成膜，維持肌膚清爽不沾黏。

2025定妝噴霧推薦清單！一噴搞定「持妝」與「清爽感」，從早到晚零斑駁、不卡粉

▲I'M MEME 我愛超磁妝定妝噴霧（涼感控油） 60ml／420元。（圖／品牌提供）

定妝噴霧推薦：ORBIS 透妍定妝噴霧 限量回歸

透過搖勻的方式來讓美容成分將防脫妝成分給包覆起來，就能在噴上肌膚成膜後賦予肌膚潤澤並協助持妝且不易脫妝，更重要的是能讓妝容不易土石流。完妝後輕輕噴幾下還能為全臉賦予光澤感，讓底妝、眼妝、修容打亮等都維持剛上妝後的狀態，將完妝時的美好妝感定格，使用時請記得每一次按壓噴頭，都要按壓到底。

2025定妝噴霧推薦清單！一噴搞定「持妝」與「清爽感」，從早到晚零斑駁、不卡粉

▲ORBIS 透妍定妝噴霧 50ml／550元。（圖／品牌提供）

定妝噴霧推薦：MAKE UP FOR EVER 超光肌控油定妝噴霧#黑特霧

超光肌控油定妝噴霧的液態蜜粉可同時控油並為精緻妝感鍍膜，讓妝容持續保持霧感！獨家噴頭設計讓噴霧極度細緻可顧及臉部的每個小細節，快速成膜牢牢定格底妝，讓妝感始終完美如初。擔心定妝後粉感太重就必須使用定妝噴霧結尾，可大大降低蜜粉粉感、再次全面鎖妝！

2025定妝噴霧推薦清單！一噴搞定「持妝」與「清爽感」，從早到晚零斑駁、不卡粉

▲MAKE UP FOR EVER 超光肌控油定妝噴霧100ml／1,200元。（圖／品牌提供）

定妝噴霧推薦：高絲 美顏定格持粧噴霧PLUS（沁檸薄荷）

日本定粧噴霧市場熱銷No.1Ｍ防水耐汗防脫粧，夏天特別推出沁檸薄荷限量版！高強度防水護膜緊密均勻地貼合肌膚，有效防止粧容脫落。另外有全新抗汗防油成分，自動彈開皮脂預防泛油光、減少毛孔出油卡粉導致的脫粧問題。

2025定妝噴霧推薦清單！一噴搞定「持妝」與「清爽感」，從早到晚零斑駁、不卡粉

▲高絲 美顏定格持粧噴霧PLUS（沁檸薄荷） 80ml／360元。（圖／品牌提供）

定妝噴霧推薦：DR.CINK 花蜜醒膚賦活持妝噴霧

國際彩妝師Jonathan Wu也推薦的花蜜持妝噴霧，他分享「有些人不喜歡全臉被噴定妝的感覺，可以噴在刷具上，對於局部容易脫妝、斑駁部分，用點壓方式，加在眼影、提亮、遮瑕的地方，妝感會更服貼且更細緻。」這款持妝噴霧就像用噴的水感吸油面紙，瞬間完成時尚霧感妝。

2025定妝噴霧推薦清單！一噴搞定「持妝」與「清爽感」，從早到晚零斑駁、不卡粉

▲DR.CINK 花蜜醒膚賦活持妝噴霧 100mL／990元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 定妝, 持妝, 定妝噴霧

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