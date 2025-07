5個韓星愛用平價包品牌推薦！舒華同款、子瑜雲朵包輕鬆入手還很好搭

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

韓星的帶貨力不可小覷,尤其在包款選擇上,除了精品手袋之外,他們私服中也經常以高CP值的平價包袋品牌搭配日常造型,本篇就整理出5個韓星私下也愛用的平價包包品牌,不只能輕鬆入手,還很好搭!

5個韓星愛用平價包品牌推薦

Stand Oil

以簡約優雅、貼近日常穿搭的設計風格受到喜愛的韓國設計師品牌Stand Oil,相信經常關注韓星私服穿搭的讀者對它絕不陌生,包括李聖經、I-DLE的小娟、雨琦,Red Velvet的Wendy、宋智孝等人都曾背過這個牌子,讓它成為低調卻搶眼的話題包款之一。

品牌名「Stand Oil」來自繪畫中使顏料更滑順的媒介,也成為創辦人設計靈感的起點,包袋主要選用表面光滑的純素皮革、搭配不挑風格的包型與親民定價,讓這個品牌成為學生族與上班族都能輕鬆駕馭的高CP值選擇。

Robinmay

包袋品牌Robinmay近年以「輕奢感設計+親民價格」受到不少時髦女孩青睞,手袋風格流行簡約,設計乾淨、不過度裝飾,卻藏有細節巧思,無論是半月包、小方包、或近年大熱的雲朵包都有得選擇,同時兼具外型與實用性,是通勤、假日都能信手拎起的好選擇,同時品牌更找來韓國女團I-DLE成員舒華出鏡代言聲量飛漲,是近年熱門的平價包選擇之一!

Carlyn

韓國小眾品牌Carlyn,以簡約、百搭、多元的設計款式為主,除了常見的皮革包款之外,也同步推出了療癒可愛的Soft Bag雲朵包款式,在包身上以絎縫的菱格紋為主,整體的造型感更強,特別是在背帶的部分,以蓬鬆抓皺的設計,讓可愛度倍增,除了各種肩背、手提的款式之外,還有腰包可以選擇,在Twice成員子瑜、宋智孝以及《單身即地獄》第三季成員尹廈晴的私服中都能看到Carlyn包款的出現。

而Carlyn在日前也正式在台北大巨蛋商圈開設了首間品牌專賣店,店內設計與裝潢完全復刻韓國,有興趣的朋友可以去逛逛喔!

Samo Ondoh首爾溫度

來自首爾的設計師品牌Samo Ondoh由設計師夫妻Hyun Jin Sa與Sueyon Kang共同創立,名稱來自「We are the same temperature(我們擁有相同的溫度)」,風格融合中性、簡約與機能感,這幾年在韓國時尚圈默默累積高人氣,也是不少韓星的私服愛用包款之一,其中泫雅更是品牌的愛用者之一,多個包款都曾在她的私服造型中出現!最具代表性的包型如Pocket Utility Bag、Pocket Mug Bag,以標誌性多口袋設計、輕巧包身與長背帶為主軸,無論是日常出門或上班通勤,一包就能輕鬆應對。

Direneas

這個來自韓國的包袋品牌Direneas風格溫柔、細節精緻,在韓國女生間累積超高好感度,前陣子更因爲《背著善宰跑》中女主角金惠奫在私服中搭配品牌包款而受到不少關注。Direneas的設計走簡潔、柔和的質感路線,擅長用柔軟線條搭配溫潤色系,打造出溫婉中帶點個性的包型輪廓,有一種「不用太多技巧也能很好看」的造型感。

