fb ig video ETtoday search mobile

5個韓星愛用平價包品牌推薦！舒華同款、子瑜雲朵包輕鬆入手還很好搭

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

韓星的帶貨力不可小覷，尤其在包款選擇上，除了精品手袋之外，他們私服中也經常以高CP值的平價包袋品牌搭配日常造型，本篇就整理出5個韓星私下也愛用的平價包包品牌，不只能輕鬆入手，還很好搭！

5個韓星愛用平價包品牌推薦

Stand Oil

以簡約優雅、貼近日常穿搭的設計風格受到喜愛的韓國設計師品牌Stand Oil，相信經常關注韓星私服穿搭的讀者對它絕不陌生，包括李聖經、I-DLE的小娟、雨琦，Red Velvet的Wendy、宋智孝等人都曾背過這個牌子，讓它成為低調卻搶眼的話題包款之一。

品牌名「Stand Oil」來自繪畫中使顏料更滑順的媒介，也成為創辦人設計靈感的起點，包袋主要選用表面光滑的純素皮革、搭配不挑風格的包型與親民定價，讓這個品牌成為學生族與上班族都能輕鬆駕馭的高CP值選擇。

Robinmay

包袋品牌Robinmay近年以「輕奢感設計＋親民價格」受到不少時髦女孩青睞，手袋風格流行簡約，設計乾淨、不過度裝飾，卻藏有細節巧思，無論是半月包、小方包、或近年大熱的雲朵包都有得選擇，同時兼具外型與實用性，是通勤、假日都能信手拎起的好選擇，同時品牌更找來韓國女團I-DLE成員舒華出鏡代言聲量飛漲，是近年熱門的平價包選擇之一！

Carlyn

韓國小眾品牌Carlyn，以簡約、百搭、多元的設計款式為主，除了常見的皮革包款之外，也同步推出了療癒可愛的Soft Bag雲朵包款式，在包身上以絎縫的菱格紋為主，整體的造型感更強，特別是在背帶的部分，以蓬鬆抓皺的設計，讓可愛度倍增，除了各種肩背、手提的款式之外，還有腰包可以選擇，在Twice成員子瑜、宋智孝以及《單身即地獄》第三季成員尹廈晴的私服中都能看到Carlyn包款的出現。

而Carlyn在日前也正式在台北大巨蛋商圈開設了首間品牌專賣店，店內設計與裝潢完全復刻韓國，有興趣的朋友可以去逛逛喔！

Samo Ondoh首爾溫度

來自首爾的設計師品牌Samo Ondoh由設計師夫妻Hyun Jin Sa與Sueyon Kang共同創立，名稱來自「We are the same temperature（我們擁有相同的溫度）」，風格融合中性、簡約與機能感，這幾年在韓國時尚圈默默累積高人氣，也是不少韓星的私服愛用包款之一，其中泫雅更是品牌的愛用者之一，多個包款都曾在她的私服造型中出現！最具代表性的包型如Pocket Utility Bag、Pocket Mug Bag，以標誌性多口袋設計、輕巧包身與長背帶為主軸，無論是日常出門或上班通勤，一包就能輕鬆應對。

Direneas

這個來自韓國的包袋品牌Direneas風格溫柔、細節精緻，在韓國女生間累積超高好感度，前陣子更因爲《背著善宰跑》中女主角金惠奫在私服中搭配品牌包款而受到不少關注。Direneas的設計走簡潔、柔和的質感路線，擅長用柔軟線條搭配溫潤色系，打造出溫婉中帶點個性的包型輪廓，有一種「不用太多技巧也能很好看」的造型感。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 宋慧喬西班牙美照，少女澎裙配「超平價托特包」！品牌找到了，同款不用千元入手！

● 5個平價飾品品牌推薦！優雅百搭、聯名設計，學生、上班族都能輕鬆入坑！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 平價, 包包, 韓星

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

最講不聽的星座Top5公開！牡羊、水瓶上榜的原因超中肯

最講不聽的星座Top5公開！牡羊、水瓶上榜的原因超中肯

做好「生理期保養」減緩不適　少吃辛辣刺激、避免情緒波動　

做好「生理期保養」減緩不適　少吃辛辣刺激、避免情緒波動　

營養師點名「10大感光食物」　攝取過多會加速曬黑

營養師點名「10大感光食物」　攝取過多會加速曬黑

屈臣氏曝4大保養美妝趨勢　「健康美」成為全民目標 BTS成員 V背超萌小熊包遊巴黎　爆紅Jellycat之作3300元入手 愛說教「倚老賣老星座Top 3」！第一名超會下指導棋讓人好有壓力 5個韓星愛用平價包品牌推薦！舒華同款、子瑜雲朵包輕鬆入手還很好搭 最會逞強的三大星座！TOP 1把自尊心放首位　退讓就是失敗當然不行 宋慧喬極簡風穿出精品高級感　40+女人都該學的時髦鬆弛 CASIO第一款機械錶登場　入門價1萬好甜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面