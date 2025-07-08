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吃甜點不想有罪惡感？專家：選對時間種類，負擔少一半

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▲下午茶/甜點/咖啡廳。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲吃甜食選擇的時段相當重要。（圖／pakutaso、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

許多女性對吃甜點這件事有罪惡感，若如果從健康角度看，想吃一塊蛋糕並不是完全不能，最新一系列研究顯示，「什麼時候吃甜點」對身體的影響可能比你以為的更大，只要選對吃的時間點，能讓血糖反應和身體負擔降到最低。

吃甜點最怕的就是血糖飆升與代謝負擔，但人體的代謝效率其實會隨著一天不同時間而變化。根據 2022 年發表於《Chronobiology International》的研究指出，受試者在早餐與午餐之間吃甜點時，出現最高的血糖反應與峰值，而在下午的「下午茶時段」，食用同樣的甜點，血糖反應反而相對平穩，整體負擔較低。

▲▼點心,甜點,蛋糕,咖啡,下午茶。（圖／翻攝自pixabay）

值得注意的是，晚上雖然血糖上升速度變慢，但血糖達到高峰的時間被拉長，代表消化時間延長，讓糖分在體內停留更久，也就更容易轉為脂肪儲存。這也與哈佛公共衛生學院的說法一致。他們指出，飯後 1～2 小時內是胰島素分泌相對活躍的時段，這時候如果吃點甜，身體較容易調節血糖，也比較不容易發生血糖劇烈波動。所以如果真的想吃，選擇下午或正餐後，可能才是更聰明的做法。

▲▼婚禮,婚宴,餐點,派對,甜點,自助餐。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

而且別以為「今天吃的甜點，明天就忘了」？其實身體是很誠實的，2019 年刊載於 PubMed 的一項研究，就曾針對 17 位年輕女性進行實驗，結果發現在晚餐後吃甜點，會導致血糖波動明顯擴大，甚至會影響到隔天早餐後的血糖調節能力。也就是說，今天宵夜那口蛋糕，不只讓你當下血糖飆高，還可能打亂整個隔天的能量節奏。

▲▼點心,甜點,蛋糕,馬卡龍,下午茶。（圖／翻攝自pixabay）

但就算選對時間，如果蛋糕本身糖分高、精製澱粉比例也高，吃起來還是容易對身體造成負擔。2023 年日本的研究指出，使用低碳水化合物配方（如杏仁粉取代麵粉、使用赤藻糖醇等代糖）的蛋糕，相比傳統甜點能有效抑制血糖上升，更適合想控糖、控重又不想放棄甜點的人。  

▲▼抹茶,冰,紅豆,甜點。（圖／翻攝自pixabay）

像是使用非白砂糖的替代甜味來源、或標明低 GI 或低碳水成分，如果要簡單辨識，請選擇「低密度」的蓬鬆甜點，像是用蒸的或是海綿蛋糕，採用分食或先在吃甜點前喝咖啡、茶增加飽足感，才能更無負擔的滿足口腹之慾。

關鍵字：

甜點, 血糖, 健康, 研究, 時機, 吃甜點

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