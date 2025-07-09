什麼都沒做卻覺得好煩？4方法減少心累內耗

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

你是不是常常有這樣的狀況？什麼都沒做卻覺得好累、常常懷疑自己哪裡做錯事、或者說錯話，表面上你什麼都沒有做，但其實腦子裡面的想法卻從來沒有停過，這樣反而會消耗大量的精力，讓自己更加疲憊。

想要避免勞累狀況，精力在身體內部被消耗的狀況，那一定要學會這4個方法，幫助自己停止胡思亂想，就可以減少內在精力被耗盡，保持心理健康。

1.轉移注意力

可以選擇一項自己喜歡、想要去嘗試的事情，而且是輕而易舉就可以投入的事情，也要自己擁有龐大的興趣，進行投入，然後停止自己思考上面的胡思亂想，專心投入，把事情做好。

2.洗腦話術

當自己又開始胡思亂想的時候，一定要及時止損，「關我什麼事」、「再想也沒用」，跟自己的大腦對話，讓自己不要糾結在小事之中，主動跳出來，回到對的位置上去，停止無謂、浪費精神的思考。

3.保持健康的身體

加強自己外在的身體健康，需要休息的時候就休息、該吃飯就吃飯，保持充沛的精力，隨時儲備需要的活力，並且運動、多喝水保持健康，有計劃、目標的去達成一些事情，避免雜念。

4.跟淺意識和平共處

很多時候我們越是告訴自己不要做某件事，那些想做的念頭越是不斷跳出來搗亂，這時候就要去評估，假如不是高效能的，是那種小事，那就去做了，若是高效能、高成本的事情，那就要讓自己想辦法去停止思考，不否定它的需求，和平共處。