「水彈女王」權恩妃雪乳狂搖辣翻！夏天熱舞不脫妝被粉絲問爆

記者李薇/台北報導 圖/ayyounging IG、YouTube

每到夏季就有許多玩水的活動,最近在南韓潑水音樂節Waterbomb 2025首爾場,「水彈女王」權恩妃因為超火辣的白色比基尼穿著搭配性感雪乳熱舞,不僅讓粉絲鼻血狂噴,連舞台用的彩妝都被問爆!

前女團IZ*ONE隊長權恩妃今年壓軸演出,只見她身穿白色針織質感比基尼,外面套上紅白色襯衫,下半身短版牛仔短褲,隨著音樂舞動不僅展現出纖腰,快要罩不住的胸部曲線,更是讓粉絲看到血脈賁張,傲人上圍加上性感舞蹈,畫面迅速在網路瘋傳,被封為「水彈女王」。

在炎熱夏天跳舞爆汗、甚至還是玩水類型的音樂節,權恩妃整場活動從上台到下來,妝容依舊完美到不行,當天使用的彩妝單品也迅速被問爆,彩妝師更是在IG上分享持妝秘訣,在所有彩妝上完之後,使用LAURA MERCIER的鎖妝柔霧定妝噴霧,全臉均勻噴灑之後,快速用電風扇吹乾,讓整個妝容完美固定;而這款單品是品牌先給彩妝師試用,台灣即將在8月就會上市。

不只是當天的定妝噴霧超強,權恩妃臉上的妝容,彩妝師也給予的詳細地記錄,運用OFRA的打亮餅#Out of this World提亮眼頭,腮紅混刷DIOR的超完美亮妍腮紅 #100以及LAURA MERCIER玫瑰光燦腮紅的#All That Sparkles,唇色則是使用了南韓品牌TONYMOLY水光感唇露的#7,打造出水潤紅暈。