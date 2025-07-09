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「水彈女王」權恩妃雪乳狂搖辣翻！夏天熱舞不脫妝被粉絲問爆

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權恩妃,水彈女王,Waterbomb,IZ*ONE,LAURA MERCIER,DIOR,OFRA,彩妝,唇膏,TONYMOLY,腮紅,定妝噴霧。圖／ayyounging IG、YouTube）

記者李薇／台北報導　圖／ayyounging IG、YouTube

每到夏季就有許多玩水的活動，最近在南韓潑水音樂節Waterbomb 2025首爾場，「水彈女王」權恩妃因為超火辣的白色比基尼穿著搭配性感雪乳熱舞，不僅讓粉絲鼻血狂噴，連舞台用的彩妝都被問爆！

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前女團IZ*ONE隊長權恩妃今年壓軸演出，只見她身穿白色針織質感比基尼，外面套上紅白色襯衫，下半身短版牛仔短褲，隨著音樂舞動不僅展現出纖腰，快要罩不住的胸部曲線，更是讓粉絲看到血脈賁張，傲人上圍加上性感舞蹈，畫面迅速在網路瘋傳，被封為「水彈女王」。

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在炎熱夏天跳舞爆汗、甚至還是玩水類型的音樂節，權恩妃整場活動從上台到下來，妝容依舊完美到不行，當天使用的彩妝單品也迅速被問爆，彩妝師更是在IG上分享持妝秘訣，在所有彩妝上完之後，使用LAURA MERCIER的鎖妝柔霧定妝噴霧，全臉均勻噴灑之後，快速用電風扇吹乾，讓整個妝容完美固定；而這款單品是品牌先給彩妝師試用，台灣即將在8月就會上市。

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不只是當天的定妝噴霧超強，權恩妃臉上的妝容，彩妝師也給予的詳細地記錄，運用OFRA的打亮餅#Out of this World提亮眼頭，腮紅混刷DIOR的超完美亮妍腮紅 #100以及LAURA MERCIER玫瑰光燦腮紅的#All That Sparkles，唇色則是使用了南韓品牌TONYMOLY水光感唇露的#7，打造出水潤紅暈。

關鍵字：

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