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BTS成員 V背超萌小熊包遊巴黎　爆紅Jellycat之作3300元入手

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▲▼BTS V 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲BTS成員Ｖ在巴黎餐廳點餐，露出精實的手臂肌肉線條。（圖／翻攝thv IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓天團BTS成員Ｖ（金泰亨）退伍後第一個公開活動，獻給CELINE於巴黎舉辦的2026春季大秀，他與朴寶劍、秀智合體，成為秀場最亮眼的三人組，活動後兩位男星被粉絲包圍，V拉著朴寶劍的手突破重圍被讚霸氣。此行他除了「男友力」爆棚，也洩露了童心，竟背著毛茸茸的小熊包上街。

▲▼BTS V 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲Ｖ穿CELINE兔子Ｔ恤搭牛仔褲自拍，肩上的毛茸茸熊包很吸睛。（圖／翻攝thv IG）

身為CELINE品牌大使，V此次巴黎行連換多套品牌的新裝，私人時光時也穿著品牌可愛的兔子圖案T恤配牛仔褲，在餐廳點菜時一個轉身，展現精實的手臂肌肉線條，大秀他當兵後變壯的美好成果。

▲▼BTS V 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲Ｖ背著英國品牌Jellycat約3,300元小熊托特包上街。（圖／翻攝thv IG）

Ｖ不僅身材好且穿搭有型，還大方展現對童趣商品的喜愛，他在巴黎逛街時沒背CELINE包，而是背著紅翻天的英國玩具品牌Jellycat約3,300元的Bartholomew Bear Tote Bag小熊托特包，整個包覆蓋著柔軟絨毛，裝飾立體小熊頭像可愛極了，他還調皮替小熊戴上墨鏡，相當俏皮。

▲▼BTS V 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲V童心未泯替小熊包戴上太陽眼鏡。（圖／翻攝thv IG）

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關鍵字：

BTS, V, Celine, Jellycat

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