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美妝超寵粉！Melvita玫瑰花水買一送一、MAKE UP FOR EVER比周慶更優惠

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記者曾怡嘉／台北報導

什麼都漲就是薪水不漲，夏日美妝限定好康報到，Melvita祭出明星商品-玫瑰花粹買一送一活動，MAKE UP FOR EVER為歡慶官網生日慶，也推出四大獨家優惠，粉絲快把握，比周年慶更優惠。

▲▼美妝優惠。（圖／品牌提供）

▲Melvita玫瑰花粹買一送一。

Melvita將於7/12祭出72小時的快閃、以玫瑰為名的歡慶法國國慶活動，集結了法國人最愛的三大元素：法國藍、玫瑰與植物保健美學，以長年熱銷的玫瑰花粹為主角，推出買一送一活動，讓你在炎炎夏日體驗100%花植原生力的養膚實力，另外再加碼7/10–7/16購物滿額3300現折300的好康優惠。

▲▼美妝優惠。（圖／品牌提供）

▲統一時代的打卡花牆洋溢法式浪漫感。

另外於7/12-7/13統一時代迷你快閃活動登場，現場有好拍吸睛打卡花牆，免費贈最能代表法式浪漫鮮花以及玫瑰花粹3日體驗禮，同時還可以盡情體驗噴灑有機花粹為炎夏消暑降溫、天然保濕療癒力，感受法式的浪漫日常。(花卡數量有限 贈完即止)

▲▼美妝優惠。（圖／品牌提供）

▲▼美妝優惠。（圖／品牌提供）

▲MAKE UP FOR EVER 明星底妝也推出超優惠活動。

MAKE UP FOR EVER也歡慶官網7歲生日慶，推出四大獨家優惠，包括全館單品滿額累折無上限、「小光盾」氣墊買一送一、明星底妝限量買一贈三，以及色彩類商品任選兩件九折。此外，百貨官網亦享同步旅行專區7折限時優惠，一次備齊夏日出遊必備單品，壤你輕鬆升級美力妝備。

關鍵字：

美妝, 夏日, 優惠, 快閃, 生日

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