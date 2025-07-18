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孫瑩瑩衣帽間即秀場　掙扎穿哪件LV新外套

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▲▼孫瑩瑩 。（圖／翻攝IG）

▲孫瑩瑩在衣帽間掙扎要穿哪一件LV外套。（圖／翻攝i_am_yen_yen IG）

記者陳雅韻／台北報導

孫瑩瑩與孫芸芸兩姐妹過去是台灣有名的名媛姐妹花，現在兩人淡出時尚派對，孫瑩瑩多數時間都在美國生活，偶爾在IG分享生活照，她最常自拍的場景就是兩旁都是白色衣櫃的衣帽間，近日她在其中上演掙扎戲碼，考慮究竟要穿灰色還是紅色的LV（Louis Vuitton，路易威登）的Monogram外套，兩件同款不同色的設計總價超過26萬元。

▲▼孫瑩瑩 。（圖／翻攝IG）

▲孫瑩瑩斜背Dior Lady D-Joy中型包，175,000元。（圖／翻攝i_am_yen_yen IG）

除了外套是一線大牌LV今年新款，孫瑩瑩的包款也是各個有來頭，曾秀過數百萬元的愛馬仕（HERMÈS）「天花板」喜馬拉雅鱷魚皮凱莉包與黑色鱷魚皮Lindy包，此次則斜背Dior白色Lady D-Joy中型包，奶油白羊皮包身裝飾Cannage籐格紋縫線，並點綴D.I.O.R吊飾，附可調長度的皮革肩帶，可手提、肩背或斜背。

▲▼孫瑩瑩 。（圖／翻攝IG）

▲孫瑩瑩日前盛裝出席MOCA晚宴，拎寶格麗Ginkgo手拿包。（圖／翻攝i_am_yen_yen IG）

而出席正式晚宴，小尺寸的手拿包派上用場，孫瑩瑩出席MOCA宴會時身穿浪漫緞面長裙搭配寶格麗（BVLGARI）Ginkgo手拿包，獨特的造型來自羅馬卡拉卡拉浴場的馬賽克圖案，結合精湛的皮具工藝和珠寶技術，包款優雅地懸吊在皮革腕帶上，小巧精緻。
 

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關鍵字：

孫瑩瑩, LV, Louis Vuitton, 路易威登, BVLGARI, 寶格麗, Dior

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