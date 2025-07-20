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別讓好習慣變反效果！喝水時常見的5個小地雷

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▲▼喝水時間表。（圖／Unsplash）

▲喝水雖然對身體好，但也有地雷要避 。（圖／Unsplash、Pexels、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

喝水是最簡單、也最容易被忽略的日常保健方式。不少人以為「有喝就好」，但其實喝水這件小事，如果方式不對，反而可能對身體造成壓力。五個常見的「喝水壞習慣」要知道，建立正確的喝水概念。

▲▼健康，運動，喝水，睡眠，防疫，口罩。（圖／pixabay）

一口氣灌太多水
天氣熱或運動完口渴，有些人習慣一次灌下一大杯水，但這其實對身體並不好。當水分短時間大量進入體內，會增加腎臟的負擔，還可能影響體內電解質平衡，導致水腫、頭暈或噁心。最理想的方式，是把一天的飲水量分散在不同時段慢慢補充。

整天沒喝水，口渴才補救
如果你只在覺得口乾舌燥時才喝水，其實身體早已處在缺水狀態。口渴是身體發出的「警訊」，而不是最佳的飲水時機。養成定時喝水的習慣，才能真正維持水分平衡與新陳代謝。

▲▼營養師：水腫反而要多喝水。（圖／Unsplash）

飯前飯後狂灌水
有些人吃飯前後會喝很多水，認為有助於「沖洗腸胃」或「幫助消化」，但其實過量飲水會稀釋胃酸，讓食物在胃裡停留時間變長，反而讓消化變得更慢。建議在餐前半小時和餐後一小時再喝水較適當。

渴了就喝含糖飲料
不少人會用手搖飲、果汁或運動飲料代替白開水，但這些飲料多半含糖量高，長期下來反而導致身體攝取過多熱量，還可能干擾腎臟的調節機能。真正對身體有益的補水，還是無糖、無添加的水才最單純。

▲▼盤點「5個喝水好處 」。（圖／Unsplash）

睡前喝太多
有些人怕睡覺時間太長沒水分，會在睡前大量補水，但這容易導致半夜頻尿、睡眠中斷，反而打亂生理節奏。睡前1小時若要補充水分，建議控制在小量範圍內為宜。

喝水看似簡單，卻藏著不少細節。從今天起，觀察自己平常的飲水習慣，調整一下節奏與方式，讓水分真正幫助你，而不是在無意間造成身體的負擔。

關鍵字：

健康, 飲水, 保健, 習慣, 警訊

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