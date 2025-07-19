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IU奪青龍獎視后氣場滿點　伯爵巨鑽齊放閃

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▲▼ IU 。（圖／翻攝IG）

▲朴寶劍（右）於青龍系列大獎開心與《苦盡柑來遇見你》同劇演員合體。（圖／翻攝bogummy IG）

記者陳雅韻／台北報導

第4屆青龍系列大獎於18日登場，由朴寶劍與IU主演的戲劇《苦盡柑來遇見你》相當風光，連同人氣獎共抱回5項大獎，其中歌唱與戲劇都表現出色的IU一舉登上視后寶座，她一聽到自己的名字當場哭出來，開心之情溢於言表，見證她光榮時刻與她一同閃耀的正是伯爵（PIAGET）珠寶，搭配蓬裙禮服，盡顯女神氣勢。

▲▼ IU 。（圖／翻攝IG）

▲朴寶劍（左）與IU主演的《苦盡柑來遇見你》共獲5項大獎。（圖／翻攝bogummy IG）

朴寶劍雖未獲得最佳男主角獎，但見到同劇演員IU獲得最佳女主角獎，立刻發揮《苦盡柑來遇見你》中飾演「梁寬植」的暖男風範，拿著手機紀錄IU榮耀時刻，IU致詞時掩不住興奮與感動，表示尊敬並感謝著每一位劇中她所飾演的「愛純」跟「金明」。當晚IU的造型也備受好評，身穿仙氣飄飄的禮服搭配PIAGET Treasures系列鑽石耳環與鑽戒，展現優雅脫俗的氣質。

▲▼ IU 。（圖／翻攝IG）

▲IU佩戴的PIAGET Treasures系列18K白金鑽石耳環。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼ IU 。（圖／翻攝IG）

▲IU同時搭配PIAGET Treasures系列18K白金鑽石戒指。

青龍系列大獎由潤娥主持，她已連續4年擔綱此重任，連換3套造型當最美主持人，所戴的華麗珠寶全出自她所代言的華人珠寶品牌Qeelin高級珠寶系列，朴寶劍趁空擋抓緊機會與她合影，展現好交情。

▲▼ IU 。（圖／翻攝IG）

▲擔任青龍系列大獎主持人的潤娥（中），戴上代言品牌Qeelin鑽石項鍊登場。（圖／翻攝bogummy IG）

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關鍵字：

IU, 朴寶劍, PIAGET, Qeelin, 潤娥

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