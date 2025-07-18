韓星潔西卡愛馬仕喜歡就包色　迷你凱莉包超百搭

▲潔西卡穿Gucci針織衫搭香奈兒WOC小包自拍。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓團少女時代出身的Jessica潔西卡（鄭秀妍）近來少有演藝作品與粉絲見面，僅偶爾分享四處旅行的生活照，享受愜意人生，熱愛時尚的她日常穿搭都是教科書級範本，她尤其重視包款，必定是香奈兒（CHANEL）或愛馬仕（HERMÈS）等一線品牌，光是愛馬仕迷你凱莉包就至少包下三色，寵愛自己不手軟。





▲潔西卡一身輕便漫步在紐約街頭，拎著愛馬仕白色迷你凱莉包。（圖／翻攝jessica.syj IG）

潔西卡對於輕便的迷你包情有獨鍾，昨（17日）分享的夏季白色系穿搭，她穿著Gucci針織衫，搭香奈兒熱門的白色WOC鍊帶皮夾自拍，由於包款尺寸小巧，她已養成隨身物相當精簡，出門更加輕鬆自在。





▲潔西卡（右）參加南韓名模Irene婚禮，穿黑白洋裝搭配愛馬仕黑色迷你凱莉包。（圖／翻攝jessica.syj IG）

愛馬仕迷你凱莉包更是潔西卡的心頭好，無論是在紐約街頭漫步、參加好友南韓名模Irene婚禮或出席自己的生日派對，她都拎著迷你凱莉包，她已曝光的款式包括白色、黑色與粉紅色包款，百搭設計讓她願意包色收藏。

