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擺脫「社恐」當交友達人！掌握3步驟聊天公式　輕鬆與人熱絡

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記者李薇／綜合報導

現代資訊發達，在網路上就可以知道天下事，連交友都可以透過網路解決，導致很多人開始有了「社交恐懼症」，害怕與人面對面聊天、溝通，寧可把自己關在網路裡面，以下透過3個方法，來改善社交恐懼症，讓你輕鬆成為社交高手。

▲社交恐懼,社恐,心理,焦慮,社交,達人,。（圖／pexels）

1.掌握聊天公式

不會聊天，那就先從了解聊天的公式開始：先提問、中認同、後誇讚，聊天的時候多找一些跟對方有關的問題，進行提問，再從話語中持續找問題發問，聊天的過程中，遇到跟自己相仿的狀態，進行認同，遇到對方做得更好或是有解決方案的內容，做出誇讚，這樣就很容易持續進行下去，不會尷尬、沒話題。

▲社交恐懼,社恐,心理,焦慮,社交,達人,。（圖／pexels）

2.從線上轉到線下

與人交際，主動邀約是彼此拉近距離很重要的一步，可以藉由吃飯或是逛街之類的活動，更近一步地與人交往，也許兩人是在公開場合認識，透過這樣的機緣，轉而變成私下的邀約活動，可以讓彼此了解得更深入，相對來說，男女交往也可以使用這樣的方法進行。

▲社交恐懼,社恐,心理,焦慮,社交,達人,。（圖／pexels）

3.面子沒有那樣重要

很多人在社交的過程中，面子薄、怕尷尬，因此就不敢踏出舒適圈，與人交際應酬，尤其是經歷過失敗之後，會更害怕社交，但實際上面子能當飯吃嗎？只要想想，交到一個朋友可以說是多了一個資源，有助於往後人生道路的發展，甚至可以逆轉一生，就應該要有動力突破自我。

關鍵字：

社交恐懼, 社恐, 心理, 焦慮, 社交, 達人

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