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「GRANDE RIVIÈRE箱根」進駐DREAM PLAZA　亞尼克生乳捲2.6折優惠

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▲「GRANDE RIVIÈRE箱根」進駐DREAM PLAZA。（圖／業者提供）

▲「GRANDE RIVIÈRE箱根」進駐DREAM PLAZA開快閃店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

信義商圈 DREAM PLAZA 7／25即將開幕，來自日本箱根的法式麵包脆餅名店「GRANDE RIVIÈRE箱根」，首度在內開設快閃限定店，帶來新品檸檬口味；台灣本土甜點品牌亞尼克也宣告插旗，開幕當天推出「冠軍原味生乳捲」原價380元，特價100元限量搶購活動。

▲「GRANDE RIVIÈRE箱根」進駐DREAM PLAZA。（圖／業者提供）

▲「GRANDE RIVIÈRE箱根」進駐DREAM PLAZA。（圖／業者提供）

來自日本溫泉勝地箱根的「GRANDE RIVIÈRE箱根」以其獨特「二次烘烤」工法聞名，首次在 DREAM PLAZA 三樓開設快閃店，主打酥脆薄片的「箱根法式麵包脆餅」與一口食的「仙石麵包脆餅方塊」，口感輕脆、風味濃郁，適合搭配茶飲或作為日常零嘴。

▲「GRANDE RIVIÈRE箱根」進駐DREAM PLAZA。（圖／業者提供）

▲「GRANDE RIVIÈRE箱根」進駐DREAM PLAZA。（圖／業者提供）

此次限定店帶來夏季新品「瀨戶內檸檬風味」，將瀨戶內檸檬皮磨成細粉灑於餅乾表層，融合酸香果韻與酥脆質地，作為夏日點心相當清爽。另同步推出葛飾北齋名作《神奈川沖浪裏》主題包裝，將浮世繪美學融入禮盒設計，具收藏價值。現場追蹤品牌 Instagram 官方帳號可獲贈隨機口味的限量麵包脆餅，快閃店營業日期從7／25至9／19止。

▲「GRANDE RIVIÈRE箱根」進駐DREAM PLAZA。（圖／業者提供）▲「GRANDE RIVIÈRE箱根」進駐DREAM PLAZA。（圖／業者提供）

其販售口味預計包含原味、焦糖杏仁、伯爵紅茶與香酥大蒜等，甜鹹皆有，適合不同口味需求。商品包裝採日式簡約風格，也適合作為伴手禮選擇。

▲「GRANDE RIVIÈRE箱根」進駐DREAM PLAZA。（圖／業者提供）

台灣甜點品牌亞尼克則於 DREAM PLAZA 地下二樓設櫃，成為品牌首次進駐信義區百貨通路。旗下「原味生乳捲」自2013年上市以來即為熱銷品項，至今仍維持單條380元售價。內餡採用來自北海道的中澤奶霜，蛋糕體則以日本昭和專用麵粉製成泡芙蛋糕，口感細緻濕潤，乳香濃郁。官方表示此品項為門市現做，每日新鮮供應。

▲「GRANDE RIVIÈRE箱根」進駐DREAM PLAZA。（圖／業者提供）

為慶祝開幕，7／25 當日推出「冠軍原味生乳捲」百元搶購活動，當日早上11：15起發送號碼牌，前100位現場消費者可用100元價格購得該品項，每人限購一條，僅接受現金付款。

除了開幕當日限定活動外，自7／25至8／25期間也同步推出滿額贈活動：單筆消費滿1,699元贈品牌野餐提袋一個，滿3,000元則贈原味生乳捲，贈品不累計。

關鍵字：

美食, 開幕, 限定店, 特價, 台日, GRANDE RIVIÈRE箱根, DREAM PLAZA, 亞尼克

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