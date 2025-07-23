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誠品暑期特拍今起開跑！圖書6本500元、Stanley保溫杯6折起

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▲誠品書店暑假特拍。（圖／業者提供）

▲誠品書店今年在北中南三地舉辦暑假特拍。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一年一度的誠品書店「暑期特拍」7／23起陸續在新竹、中壢與高雄三地登場，主打圖書6本500元、黑膠唱片全面半價、生活選品下殺3折起。像是BTS十週年紀念書籍現省500元，Stanley保溫杯也從1960復刻款到最新吸管隨手杯，都能以6折起入手，搭配滿額贈與會員優惠，書迷與選物控都能趁這波撿便宜。

▲誠品書店暑假特拍。（圖／業者提供）

新竹站逾3萬件商品進駐
新竹巨城B1展區自7／23至8／12登場，是本次特拍規模最大的一站。除了最吸睛的中文書6本500元、雜誌99元起外，還有全新黑膠唱片全面半價，近千張作品不限曲風都能低價收藏。韓流與動漫粉絲也能挖到驚喜，像是《韓文版 Beyond the Story》原價1,499元，特價999元，《THE FIRST SLAM DUNK re: SOURCE》則從原價600元降至399元。

▲誠品書店暑假特拍。（圖／業者提供）▲誠品書店暑假特拍。（圖／業者提供）

Stanley熱銷保溫杯全系列也祭出6折起優惠，包括復刻版真空瓶與冒險系列吸管隨手杯多色可選。生活類商品如P&G 4D洗衣球、花王泡沫清潔劑也推出買一送一，日常用品補貨趁現在超划算。會員購物滿800元可得100元抵用券，滿1,500元還送護手霜或靜寧茶，父親節當天滿888元加碼贈「閱讀者筆記」，展場當日書店消費還能再換文具小禮包一份。

▲誠品書店暑假特拍。（圖／業者提供）

中壢站史努比75週年紀念書、哈利波特聖誕繪本不到5折
7／24至8／11於中壢大江購物中心GB樓登場的「好物市集」，則聚焦設計與收藏主題。像是紀念Snoopy 75週年的藝術紀錄書《For the Love of Peanuts》，從原價1,225元降至599元；《Christmas at Hogwarts》聖誕主題繪本則只要299元，原價為700元。活動期間會員單筆滿1,000元即送200元電子抵用券，滿1,500元再送獨家好禮。

▲誠品書店暑假特拍。（圖／業者提供）

高雄站村上春樹日文書與兒童繪本3折入手
高雄義享廣場4樓展區自7／24起展開，主打低於5折的選書與親子選品。村上春樹《刺殺騎士團長》日文原文書從810元下殺至399元，《Hello, World!》幼兒知識繪本套書則從原價1,680元降至499元，平均一本不到百元。活動期間至8／10，會員單筆滿1,200元送100元電子抵用券，首三日與父親節周末消費滿1,000元，還能額外換購限定好禮。

▲誠品書店暑假特拍。（圖／業者提供）▲誠品書店暑假特拍。（圖／業者提供）

IKEA 今年絕版品出清活動直接殺到 3 折起，比過去常見的 5 折再便宜一截，超過 200 樣家具家飾一次清庫存，即起至 7／30 要搶要快，想先瞄準「最划算」的標的，直接從 3 折單品找起，能省的不是幾百，而是動輒三四千元甚至破萬元。

▲IKEA絕版品出清下殺至3折起。（圖／品牌提供）▲IKEA絕版品出清下殺至3折起。（圖／品牌提供）

▲IKEA絕版品出清下殺至3折起，包括不到 2,000 元的SMÅSTAD 兒童收納組合，以及 600 元有找的 STRANDÖN 戶外折合桌椅組。（圖／品牌提供）

今年 IKEA 絕版品出清出現誠意 3 折起優惠，首推原價 6,490 元的 SMÅSTAD 兒童收納組合，3 折只要 1,990 元，設計採低檯面與外掛鉤，把衣服、玩具都收納在孩子伸手可及的位置，想訓練自主整理的爸媽可以先筆記；露營族必看 STRANDÖN 戶外折合桌椅組，從 1,799 元直降到 539 元，金屬網面加耐候烤漆，不論陽台或營區都能扛。

▲IKEA絕版品出清下殺至3折起。（圖／品牌提供）▲IKEA絕版品出清下殺至3折起。（圖／品牌提供）

▲BURVIK 邊桌不到 400 元、ÖBONÄS 壁架附吸盤特價 49 元。

其他 3 折好物還有輕巧方便移動的 BURVIK 邊桌，加高邊更適合小坪數，原價 1,299 元特價 389 元、附有吸盤不用被房東唸的 ÖBONÄS 壁架附吸盤，原價 149 元，特價 49 元輕鬆入手。

▲IKEA絕版品出清下殺至3折起。（圖／品牌提供）▲IKEA絕版品出清下殺至3折起。（圖／品牌提供）

▲INGATORP／DANDERYD 延伸餐桌加四椅，特價 11,995 元；BACKSÄLEN 三人座沙發現省 4,200 元。

除了 3 折戰區，5 折左右的熱門品仍是搶手貨。 若家裡缺一組正式餐桌椅，INGATORP／DANDERYD 延伸餐桌加四椅現特價 11,995 元，算下來等於原價不到一半，六人聚餐也夠用。BACKSÄLEN 三人座沙發現省 4,200 元，以 12,790 元帶走整張厚坐墊高背沙發；電競玩家可鎖定 MATCHSPEL 人體工學椅，特價 3,995 元就有可調節頭枕與腰靠。

▲IKEA絕版品出清下殺至3折起。（圖／品牌提供）

▲BUMERANG 實木吊褲架，特價一支 9 元。

今年 IKEA 也把「銅板價」門檻壓到更低，BUMERANG 實木吊褲架一支 9 元就能帶回家，一人限購十支；小朋友最愛的 JÄTTELIK 雷龍玩偶 99 元，家長續收也不會心疼；想幫餐桌換點新鮮感，黃色兔子造型的 TJÄRLEK 蛋杯只要 99 元就能入手。

關鍵字：

特拍, 圖書, 唱片, 選品, 優惠, 誠品, Stanley保溫杯

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